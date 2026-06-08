Lộ lọt đề thi tốt nghiệp THPT có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

ANTD.VN - Hà Nội vừa tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026, tại đây, cơ quan chức năng cảnh báo việc làm lộ lọt đề thi thuộc danh mục bí mật Nhà nước, tùy theo mức độ, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sáng 8-6, Hà Nội tập huấn cho cán bộ tham gia triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 8-6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức tập huấn, phổ biến các điểm mới trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026. Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội đã chuẩn bị 222 điểm thi trên toàn thành phố.

Được biết, so với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập vừa diễn ra, Hà Nội có 57 điểm thi mới trên tổng số 222 điểm thi, có 165 điểm thi đã trùng với kỳ thi lớp 10 THPT đã được kiểm tra. Sở GD-ĐT Hà Nội đã bố trí các đoàn kiểm tra để đảm bảo 57 điểm thi mới đủ điều kiện đảm bảo tổ chức thi.

Nhấn mạnh về quy mô, mức độ ảnh hưởng của kỳ thi tốt nghiệp THPT so với kỳ thi lớp 10 vừa diễn ra, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng PA03 - CATP Hà Nội cho biết, kỳ thi vừa qua vẫn xảy ra tình trạng thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử. Đề thi tuyển sinh lớp 10 chưa phải tài liệu cấp độ mật nhưng với kỳ thi tốt nghiệp THPT thì yêu cầu đảm bảo tuyệt đối bí mật đề thi đặt ở cấp độ cao hơn.

Cụ thể, với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đề thi chính thức, dự bị, đáp án chính thức chưa được công bố đều thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước có mức độ tối mật. Việc xảy ra lộ lọt đề thi sẽ gây ảnh hưởng phức tạp tới kỳ thi cả nước.

CATP Hà Nội cảnh báo việc làm lộ lọt đề thi tùy theo mức độ có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh tự do tham gia dự thi khiến khả năng xảy ra các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao sẽ gia tăng, phức tạp, nếu giám thị không nâng cao ý thức trách nhiệm sẽ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn kỳ thi.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn cũng cảnh báo, hiện có các phần mềm giải đề qua ảnh chụp nên khả năng sử dụng điện thoại thông minh để gian lận thi cử sẽ được áp dụng nhiều hơn là sử dụng các thiết bị công nghệ cao thường khó sử dụng và đắt tiền.

Để ngăn chặn các hành vi này, cán bộ quản lý, giám thị cần hết sức lưu tâm tháo thiết bị wifi, camera dù đã rút điện, niêm phong đầu phát vẫn cần kiểm tra, tháo gỡ khỏi điểm thi.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, các giám thị cần quán triệt việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi dù chưa sử dụng cũng bị đình chỉ thi còn nếu quay chụp đề thi thì tùy theo mức độ có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự. Năm 2025 lực lượng công an đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến lộ đề thi tốt nghiệp THPT.

Để tăng cường trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi, phía công an đang đề xuất cần có chế tài với giám thị, cán bộ quản lý tại điểm thi để thí sinh chụp đề thi và sử dụng lời giải.

Lưu ý với các giám thị coi thi, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn đề nghị giám thị cần quan sát kỹ với những trường hợp thí sinh cố tình mặc nhiều quần áo dày, nhiều túi, có nhiều hành động bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn giám thị cần yêu cầu thí sinh nộp các thiết bị, không yêu cầu tắt máy, để nguyên hiện trạng, mời trưởng điểm thi và công an đến phối hợp, tránh gây ảnh hưởng các thí sinh khác.

Được biết, đến thời điểm này, công tác đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi của CATP đã được triển khai với kế hoạch phương án của 126 công an phường xã, tập huấn cho lực lượng an ninh cấp xã, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng ngừa gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao, giải quyết tốt các vấn đề ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi.