Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Hà Nội về tăng trưởng “2 con số”, tháo gỡ vướng mắc các dự án...

ANTD.VN - Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, nếu không có các giải pháp quyết liệt, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 sẽ rất khó khăn.

Quang cảnh hội nghị

Chiều 11-6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, dự án tồn đọng.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, sau phiên họp Chính phủ thường kỳ vào đầu tháng 6, Chính phủ sẽ lần lượt làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai… để phân tích đánh giá một số vấn đề liên quan đến việc triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số, đóng góp vào kết quả chung của cả nước.

Theo Thủ tướng, nếu không có các giải pháp quyết liệt, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 sẽ rất khó khăn. Thủ tướng đề nghị Hà Nội nêu rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế, các kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành; đồng thời đề nghị lãnh đạo các bộ ngành dự hội nghị trực tiếp đóng góp ý kiến với Hà Nội để tập trung giải quyết và xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn...

Thay mặt lãnh đạo thành phố báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ban hành các nghị quyết, chương trình hành động để triển khai đồng bộ các Nghị quyết chiến lược Bộ Chính trị và xây dựng các văn bản thi hành Luật Thủ đô...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2026 của Hà Nội tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức bình quân cả nước (7,83%) nhưng chưa đạt kịch bản đề ra (10,23%). Dự kiến quý II/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 9% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước lũy kế đến 31/5/2026 đạt 369,3 nghìn tỷ đồng (đạt 56,8% dự toán). Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 404.087 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công ước 6 tháng đầu năm đạt 63.942 tỷ đồng, tăng 115,1% so với cùng kỳ...

Đặc biệt, thời gian gần đây, Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị khơi thông nguồn lực đất đai, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với hạ tầng giao thông, Hà Nội đang triển khai đồng thời hệ thống các dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và các tuyến giao thông liên vùng. Dự án Vành đai 4 đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đạt khoảng 85% khối lượng thi công; Vành đai 1, Vành đai 2,5 và Vành đai 3 đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Thành phố cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 06/07 cầu vượt sông Hồng và đang quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc còn lại để bảo đảm triển khai đồng bộ toàn bộ hệ thống cầu theo kế hoạch. Cùng đó, thành phố đã khởi công Dự án mở rộng trục Quốc lộ 1A từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ với chiều dài khoảng 36,3 km, quy mô 16 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 162 nghìn tỷ đồng…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thêm, công tác phát triển nhà ở được đẩy mạnh với 93 dự án nhà ở xã hội quy mô khoảng 85.700 căn hộ; đồng thời bố trí quỹ đất phục vụ nhà ở cho lực lượng vũ trang và chuẩn bị quỹ nhà tái định cư đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án trọng điểm.

Về khởi công các dự án nhà ở cho thuê, dự kiến từ 15-20/6/2026 Hà Nội sẽ khởi công 02 vị trí: Ô đất A2, A3, A4 Khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp; Quỹ đất Dự án giãn dân phố cổ tại Việt Hưng. Ngoài ra, thành phố đã tập trung xử lý các điểm nghẽn lớn trong quản lý và phát triển đô thị...

Tại hội nghị, thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quan tâm xem xét, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm về: Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị; về phát triển khoa học công nghệ; về đẩy nhanh di dời, bàn giao quỹ nhà, đất của các trường đại học và cơ quan Trung ương; về chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về Thành phố quản lý; về đầu tư và khai thác hệ thống sân bay trên địa bàn Thủ đô…