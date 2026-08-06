Tán thành chủ trương thành lập Thành phố Quảng Ninh và Thành phố Bắc Ninh

ANTD.VN -"Tán thành việc xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh là ngày 1/9/2026, về thành lập thành phố Bắc Ninh là ngày 20/9/2026".

Thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh là cần thiết

Trình bày Tờ trình trước Quốc hội sáng 6/8 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, từ các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh là cần thiết; tạo tiền đề quan trọng để Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục phát triển theo định hướng.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có 6.231,27 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh. Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 ĐVHC cấp xã gồm 45 phường và 54 xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình

Về phương án bố trí trụ sở, tài sản công; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, với trụ sở, tài sản công: Sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy: Cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh hiện nay; thực hiện sắp xếp, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và quy định của pháp luật.

Về sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh; Thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với chính quyền đô thị.

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh đã bảo đảm 5/5 điều kiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 và đã đạt đủ 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 112/2025. Trình tự, thủ tục xây dựng các Đề án và lập hồ sơ đã bảo đảm theo quy định của Đảng và pháp luật - Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Nội dung của các Đề án đã nêu rõ căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn; đánh giá hiện trạng phát triển và các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thành phố; đánh giá kỹ tác động về kinh tế - xã hội, môi trường, đời sống nhân dân,...; đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Bảo đảm 7/7 tiêu chuẩn và 5/5 điều kiện theo quy định

Thẩm tra các Tờ trình, Đề án về thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh với các lý do như đã nêu trong các Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Theo các thông tin trong các Đề án do Chính phủ trình, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện thành lập thành phố theo quy định, UBPLTP nhận thấy khu vực dự kiến thành lập thành phố Quảng Ninh, Thành phố Bắc Ninh đã bảo đảm 7/7 tiêu chuẩn và 5/5 điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở nội dung các Tờ trình và Đề án, UBPLTP kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua các Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Quang cảnh phiên họp

UBPLTP cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức bộ máy, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của chính quyền đô thị mới để bảo đảm tính đồng bộ ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết;

Đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh (thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập) tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực…

Đồng thời, UBPLTP tán thành việc xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh là ngày 1/9/2026 và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết về thành lập thành phố Bắc Ninh là ngày 20/9/2026 để phù hợp với mức độ chuẩn bị cũng như đáp ứng nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy và chính quyền các địa phương.