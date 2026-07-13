Phát động tháng tự học tiếng Anh toàn quốc dành cho giáo viên

ANTD.VN - Ngày 13-7, Bộ GD-ĐT phát động và hướng dẫn triển khai tháng tự học tiếng Anh toàn quốc dành cho giáo viên năm 2026. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" của Chính phủ, ngày 13/7, Bộ GD-ĐT đã phát động và hướng dẫn triển khai tháng tự học tiếng Anh toàn quốc dành cho giáo viên năm 2026.

Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai là chỉ đạo chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ bó gọn trong khuôn khổ trường học, trong khuôn khổ giáo dục đào tạo, trong khuôn khổ đào tạo nguồn nhân lực mà mang tầm quốc gia, để phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả hơn.

Một trong những giải pháp quan trọng trong 8 nhóm giải pháp thực hiện Đề án là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường, tự học là từng cá nhân chủ động trong xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, phương pháp, lựa chọn các phương tiện. Tự học cũng không có nghĩa là học một mình.

Việc tự học tiếng Anh phải được thực hiện hằng ngày, hằng giờ, tự học không chỉ bồi đắp kiến thức, kĩ năng cho bản thân các thầy cô giáo, mà còn là học phương pháp để truyền đam mê, truyền phương pháp tự học cho học sinh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, phong trào tự học tiếng Anh là tự nguyện. Do đó, việc cần làm là không gây áp lực cho giáo viên, không sử dụng kết quả của tháng phát động làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua.

Thứ trưởng đồng thời đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của sở, các nhà trường xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện về môi trường, không gian, công cụ, phương tiện… để giáo viên tiếng Anh có điều kiện tự học tốt nhất, hiệu quả nhất.

Tại lễ phát động, đại diện Tập đoàn Atlantic đã chia sẻ các giải pháp hỗ trợ, giới thiệu, hướng dẫn cán bộ đầu mối các sở GDĐT về FSEL, nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến dùng để triển khai "Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc".

Đây là hệ thống được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép giáo viên xây dựng lộ trình học tập linh hoạt, cá nhân hóa theo năng lực cá nhân và theo dõi quá trình tiến bộ một cách trực quan.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Atlantic Group, cho biết: FSEL được thiết kế để hỗ trợ, trở thành “bánh đà”, đòn bẩy giúp các thầy cô giảm bớt áp lực chuyên môn, từ đó có thêm thời gian để tập trung vào những điều cốt lõi là truyền cảm hứng và đồng hành cùng học sinh trong quá trình học tập.