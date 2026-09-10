Nhật Bản huy động 10.000 cảnh sát bảo vệ lễ khai mạc ASIAD 2026

ANTD.VN - Nhật Bản sẽ triển khai khoảng 10.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh cho Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026, diễn ra ngày 19-9 tại thành phố Nagoya, miền Trung nước này.

Sân vận động Paloma Mizuho, ​​địa điểm chính tổ chức Đại hội Thể thao châu Á

Trong số đó, khoảng 3.100 cảnh sát thuộc các đơn vị đặc biệt được điều động từ nhiều địa phương trên toàn quốc.

Lễ khai mạc dự kiến có sự tham dự của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến không tham dự sự kiện.

Theo kế hoạch, khu vực trong bán kính khoảng 1km quanh địa điểm tổ chức lễ khai mạc và nơi lưu trú của Nhật hoàng cùng Hoàng hậu sẽ được thiết lập thành vùng cấm máy bay không người lái.

Đây là lần đầu tiên luật sửa đổi về quản lý thiết bị bay không người lái được áp dụng tại một sự kiện có Nhật hoàng tham dự.

Để phòng ngừa các vụ tấn công do cá nhân đơn lẻ thực hiện, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản sẽ thành lập một trung tâm thu thập và phân tích thông tin từ ngày 14-9.

Trung tâm sẽ theo dõi những bài đăng mang tính đe dọa trên mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác bảo đảm an ninh.

Trong thời gian đại hội, một số vận động viên sẽ lưu trú trên tàu du lịch tại Cảng Nagoya. Cảnh sát Nhật Bản sẽ phối hợp với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tăng cường giám sát khu vực cảng và vùng biển lân cận.

ASIAD 2026 diễn ra chủ yếu tại tỉnh Aichi từ ngày 19-9 đến 4-10. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao châu Á kể từ năm 1994.