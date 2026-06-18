Món quà an toàn trao gửi nơi mái ấm của những đứa trẻ kém may mắn

ANTD.VN - Nhiều năm qua, Mái ấm La Vang (thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) là chốn nương tựa bình yên của những trẻ em mồ côi, khuyết tật. Để sự bình yên ấy thêm trọn vẹn, những trang thiết bị PCCC đầu tiên cùng kỹ năng sinh tồn thiết yếu vừa được lực lượng công an cơ sở trang bị tận tay cho các sơ và nhân viên tại đây.

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Đoàn thanh niên Công an xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) hỗ trợ lắp đặt nội quy phòng cháy và hướng dẫn cặn kẽ các bước sử dụng bình bọt, bình khí cho đại diện Mái ấm.

​Sáng 11/6 vừa qua, Mái ấm La Vang chính thức nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội từ chính quyền địa phương. Phía sau tờ giấy chứng nhận ấy là cả một hành trình dài thầm lặng của các sơ Nhà Dòng.

Vượt lên những thiếu thốn về cơ sở vật chất, bằng tình yêu thương và sự nhẫn nại, họ đã biến nơi đây thành tổ ấm thực sự cho những mảnh đời không người chăm sóc, những đứa trẻ mang khiếm khuyết trên cơ thể.

​Tuy nhiên, đặc thù của một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em luôn tiềm ẩn những rủi ro về an toàn, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ. Nhận diện rõ khoảng trống này và để đảm bảo điều kiện hoạt động chuẩn mực cho cơ sở, ngày 18/6/2026, các cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên lực lượng công an địa bàn đã có mặt tại Mái ấm La Vang.

​Hành trang các anh mang đến không phải là những món quà vật chất thông thường, mà là sự an toàn: bộ nội quy, tiêu lệnh chữa cháy và những chiếc bình bọt, bình khí đỏ rực.

​Ngay tại khoảng sân của mái ấm, một buổi hướng dẫn "đặc biệt" diễn ra. Không lý thuyết khô khan, cán bộ công an mồ hôi ướt đẫm lưng áo, kiên nhẫn làm mẫu, tỉ mỉ chỉ cho các sơ cách kiểm tra áp suất bình, cách rút chốt an toàn, tư thế cầm lăng phun và những bước xử lý đầu tiên khi phát hiện khói hay tia lửa.

​Đối với những người phụ nữ quanh năm chỉ quen với việc bón từng thìa cháo, vỗ về giấc ngủ cho trẻ nhỏ, thao tác nhấc chiếc bình chữa cháy nặng vài kilôgam để dập lửa ban đầu còn bỡ ngỡ, lóng ngóng.

Nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình, "cầm tay chỉ việc" của các chiến sĩ, những thao tác ấy dần trở nên dứt khoát. Từng góc bếp, khu sinh hoạt chung của các cháu nhỏ cũng được cán bộ đi vòng quanh kiểm tra, nhắc nhở cách sắp xếp đồ đạc tránh xa nguồn điện, nguồn nhiệt.

​Sự gắn kết giữa lực lượng công an và nhân dân đôi khi chỉ bắt đầu từ những việc làm dung dị, thầm lặng như thế. Những chiếc bình chữa cháy đã được treo đúng vị trí, những kiến thức an toàn được ghi nhớ. "Gần dân nhất" trong thi đua "Ba Nhất" chính là từ những việc làm thiết thực như thế.

Mái ấm La Vang từ nay không chỉ ấm áp bởi tình người, mà còn được bảo vệ vững chắc hơn trước những rủi ro bất trắc, để những đứa trẻ kém may mắn được lớn lên trong một không gian thực sự an toàn.