182 tân binh và 10 ngày "lửa luyện" ở Phòng Cảnh sát cơ động Hà Nội

ANTD.VN - Sân đơn vị 54 Trần Hưng Đạo còn loang nước sau cơn mưa đầu giờ. Trên tấm thảm xanh, tiếng hô bật ra theo từng cú ra đòn. 182 công dân nhập ngũ tháng 2/2026 vừa đi qua 10 ngày huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, quãng thời gian đủ ngắn để nhớ từng buổi, đủ dài để một thanh niên vừa rời gia đình bắt đầu mang dáng dấp người chiến sĩ ở đơn vị "Quả đấm thép" phòng chống tội phạm của Công an Thủ đô.

Video: Tân binh thực hành tình huống 1 chống 3 thành thục sau 10 ngày khổ luyện

10 ngày tôi rèn để trưởng thành vượt bậc

Các chiến sĩ nghĩa vụ nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động vừa hoàn thành khoá huấn luyện 10 ngày nâng cao về võ thuật, kỹ chiến thuật và báo cáo kết quả huấn luyện thành công.

Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động xác định việc huấn luyện phải thực chất, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu hàng ngày và đã giao cho Đội Cảnh sát đặc nhiệm huấn luyện tân binh, với phương châm được nhắc đi nhắc lại trong từng buổi lên lớp, "cơ bản, thiết thực, vững chắc". Mười ngày, năm nội dung lớn, một mục tiêu duy nhất là biến những tân binh còn lạ lẫm quân phục thành người lính cơ động biết mình phải làm gì khi tình huống ập tới.

Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động cùng 182 chiến sĩ nghĩa vụ trong buổi báo cáo kết quả huấn luyện. Phía sau hàng chỉ huy là đội hình tân binh, người ôm khiên, người ghì súng, nét mặt đã bớt đi vẻ bỡ ngỡ của buổi đầu nhập ngũ. Một cái vỗ tay ghi nhận, và cũng là điểm khởi đầu cho chặng đường dài phía trước.

Trước khi biết đánh, biết bắn, người lính học cách bước đều. Điều lệnh đội ngũ mở màn cho cả đợt, nơi 182 con người tập quay cùng một hướng, dừng cùng một nhịp, và học điều khó nhất là gạt thói quen cá nhân sang một bên.

Đội hình mang súng hành quân ra thao trường. Kỷ luật của số đông bắt đầu từ những vòng chân giản dị như thế.

Nội dung võ thuật Công an nhân dân chuyên sâu chiếm phần lớn thời lượng. Không có chỗ cho động tác đẹp mắt mà rỗng. Mỗi thế đánh đều nhắm tới một tình huống có thật ngoài đường phố, khi người chiến sĩ phải khống chế được đối tượng mà vẫn giữ an toàn cho mình, cho dân và cho chính người bị bắt giữ.

Sau 10 ngày rèn luyện chuyên sâu, các tình huống võ thuật được các tân binh thành thuộc như phản xạ. mồ hôi thấm sẫm lưng áo. Trời nắng gắt, không ai xin dừng.

Thế khóa tay, bẻ khớp, đưa "đối tượng" về tư thế bị khống chế. Đây là kỹ năng sát sườn với công việc hằng ngày của cảnh sát cơ động, đòi hỏi vừa đủ mạnh để chế ngự, vừa đủ tỉnh để không gây thương tích ngoài ý muốn.

Một chiến sĩ tước vũ khí nóng trên tay đồng đội đang đóng vai đối tượng manh động. Tình huống là giả định, nhưng bàn tay siết cổ tay đối phương thì không được phép làm cho có. Ngoài thực địa sẽ chẳng có lần tập lại.

Tình huống trấn áp đối tượng dùng dao. Từng cặp đối luyện, người thủ người công, ra đòn theo hiệu lệnh chung. Nhìn từ trên xuống, hàng chục cặp cùng một động tác gợi ra sức mạnh cốt lõi của một đơn vị cơ động, đó là sự đồng loạt.

Khi những động tác nền đã nhuần, buổi tập chuyển sang các miếng đánh khó. Cán bộ khung ra sân thị phạm, tân binh đứng vòng ngoài dõi theo. Nhìn người đi trước ra đòn dứt khoát, lớp lính mới hiểu giới hạn của bản thân vẫn còn có thể đẩy đi xa.

Những thế võ tổng hợp CAND khó được các tân binh thực hiện thành thục. Đây là kết quả sau những ngày các tân binh được huấn luyện bởi các cán bộ tinh nhuệ nhất của Đội Cánh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động

Sức bật, độ chính xác và cái gan lì của các tân binh thể hiện rõ sự trưởng thành vượt bậc sau những ngày rèn luyện ở "lò lửa" Cánh sát cơ động đặc nhiệm

Các tình huống 1 chống 3, 2 chống 5 được các tân binh thực hành trôi chảy

Với sự kèm cặp sát sao của các cán bộ đặc nhiệm, tân binh tin rằng những gì hôm nay còn thấy khó, ngày mai mình sẽ làm được.

Rèn kỹ chiến thuật đẩy ở cường độ cao

Từ cá nhân, buổi tập nâng lên thành khối. Đội hình khiên là bài xương sống trong xử lý các vụ việc tập trung đông người, nơi một cá nhân giỏi cũng không có nghĩa lý gì nếu cả hàng không ăn khớp.

Hàng khiên in chữ "CSCĐ" tiến đều dưới nắng, dùi cui giương cao, tiếng hô đồng thanh dội vào sân. Cả khối trở thành một bức tường di động, đúng như thứ mà người dân vẫn thấy trong những lần lực lượng cơ động lập lại trật tự.

Thế trận phòng ngự, khiên khép kín. Người phía trước che chắn, người phía sau tì vai áp lực lên, cả khối chuyển động như một cơ thể. Nguyên tắc nằm lòng là không ai được lùi khi đồng đội còn đứng.

Bài cơ động truy đuổi, giải tán đám đông giả định. Từ tư thế đứng, các chiến sĩ bung ra chạy, khiên loang loáng cắt qua ánh nắng. Nhịp độ dồn dập này mô phỏng gần như nguyên vẹn áp lực của một tình huống thật.

Nội dung quan trọng nữa là sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phần gắn liền với chức trách của một lực lượng vũ trang. Ở đây, sự tập trung được đẩy lên cao nhất, và cũng ở đây, gương mặt tân binh lộ rõ nhất cái nghiêm của quân ngũ.

Đội hình tiến công ở tư thế thấp, mũi súng hướng thẳng về phía trước, lá cờ Tổ quốc phía sau lưng. Từng động tác giương súng, hạ thấp trọng tâm được thực hiện đồng loạt theo khẩu lệnh.

Thế cầm súng ngắm bắn trong đội hình chiến đấu. Ánh mắt sau đường ngắm nói thay tất cả về sự tập trung mà mười ngày rèn quân đã bồi đắp từng chút một.

Sẵn sàng hành trình bảo vệ bình yên cho Thủ đô

Kết quả mười ngày được Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, đánh giá tại hội nghị đánh giá huấn luyện và phân công công tác: Đợt huấn luyện tổ chức nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. 182 chiến sĩ đã "nắm được kiến thức cơ bản, thực hiện tương đối thuần thục các động tác kỹ thuật, bước đầu hình thành tư duy, tác phong công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động".

Tư thế nằm bắn. Gương mặt còn rất trẻ áp sát báng súng, cẳng tay tì xuống nền sân nóng ran. Cái nghiêm của người lính hiện lên rõ nhất ở những khoảnh khắc lặng như thế này.

Cận cảnh một chiến sĩ ngắm bắn, một mắt nheo lại sau đường ngắm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khoảnh khắc này gói lại tinh thần của cả đợt huấn luyện, đó là sự điềm tĩnh trước mục tiêu.

Người chỉ huy không né tránh phần chưa trọn. Vẫn còn một số ít chiến sĩ hạn chế về thể lực, kỹ năng thực hành chưa đồng đều, cần tiếp tục được kèm cặp, bồi dưỡng tại đơn vị. Nhưng nhìn tổng thể, mười ngày đã đạt mục tiêu đề ra và, quan trọng hơn, "tạo nền tảng để chiến sĩ nghĩa vụ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ".

Chặng tiếp theo bắt đầu ngay sau đó. Các chiến sĩ được phân công về những đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc đúng người, đúng việc, hợp với năng lực và sở trường.

Đồng chí Trưởng phòng yêu cầu ưu tiên bố trí vào các vị trí trực tiếp chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, để người lính được tôi luyện trong môi trường thực tiễn. Với các tổ, đội làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, yêu cầu là bố trí đúng phương án đã duyệt, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, "không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống".

Các tân binh cũng đã được tập huấn nâng cao công tác bảo vệ mục tiêu và bảo vệ bí mật nhà nước tại hội trường đơn vị. Việc học không dừng lại ở sân tập. Nó theo người lính đi vào từng ca gác, từng vòng tuần tra sắp tới.

Mười ngày trên thảm xanh 54 Trần Hưng Đạo, xét cho cùng, chỉ là dấu chấm mở đầu. Nhưng dấu chấm ấy đủ để một lớp thanh niên biết thế nào là ra đòn cho thật, giữ hàng cho vững và ghì súng cho chắc. Phần còn lại, họ sẽ viết tiếp bằng chính những nhiệm vụ đang chờ ngoài kia...