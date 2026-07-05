182 tân binh và 10 ngày "lửa luyện" ở Phòng Cảnh sát cơ động Hà Nội

10 ngày tôi rèn để trưởng thành vượt bậc
Các chiến sĩ nghĩa vụ nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động vừa hoàn thành khoá huấn luyện 10 ngày nâng cao về võ thuật, kỹ chiến thuật và báo cáo kết quả huấn luyện thành công.
Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động xác định việc huấn luyện phải thực chất, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu hàng ngày và đã giao cho Đội Cảnh sát đặc nhiệm huấn luyện tân binh, với phương châm được nhắc đi nhắc lại trong từng buổi lên lớp, "cơ bản, thiết thực, vững chắc". Mười ngày, năm nội dung lớn, một mục tiêu duy nhất là biến những tân binh còn lạ lẫm quân phục thành người lính cơ động biết mình phải làm gì khi tình huống ập tới.
Trước khi biết đánh, biết bắn, người lính học cách bước đều. Điều lệnh đội ngũ mở màn cho cả đợt, nơi 182 con người tập quay cùng một hướng, dừng cùng một nhịp, và học điều khó nhất là gạt thói quen cá nhân sang một bên.
Nội dung võ thuật Công an nhân dân chuyên sâu chiếm phần lớn thời lượng. Không có chỗ cho động tác đẹp mắt mà rỗng. Mỗi thế đánh đều nhắm tới một tình huống có thật ngoài đường phố, khi người chiến sĩ phải khống chế được đối tượng mà vẫn giữ an toàn cho mình, cho dân và cho chính người bị bắt giữ.
Khi những động tác nền đã nhuần, buổi tập chuyển sang các miếng đánh khó. Cán bộ khung ra sân thị phạm, tân binh đứng vòng ngoài dõi theo. Nhìn người đi trước ra đòn dứt khoát, lớp lính mới hiểu giới hạn của bản thân vẫn còn có thể đẩy đi xa.
Rèn kỹ chiến thuật đẩy ở cường độ cao
Từ cá nhân, buổi tập nâng lên thành khối. Đội hình khiên là bài xương sống trong xử lý các vụ việc tập trung đông người, nơi một cá nhân giỏi cũng không có nghĩa lý gì nếu cả hàng không ăn khớp.
Nội dung quan trọng nữa là sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phần gắn liền với chức trách của một lực lượng vũ trang. Ở đây, sự tập trung được đẩy lên cao nhất, và cũng ở đây, gương mặt tân binh lộ rõ nhất cái nghiêm của quân ngũ.
Sẵn sàng hành trình bảo vệ bình yên cho Thủ đô
Kết quả mười ngày được Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, đánh giá tại hội nghị đánh giá huấn luyện và phân công công tác: Đợt huấn luyện tổ chức nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. 182 chiến sĩ đã "nắm được kiến thức cơ bản, thực hiện tương đối thuần thục các động tác kỹ thuật, bước đầu hình thành tư duy, tác phong công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động".
Người chỉ huy không né tránh phần chưa trọn. Vẫn còn một số ít chiến sĩ hạn chế về thể lực, kỹ năng thực hành chưa đồng đều, cần tiếp tục được kèm cặp, bồi dưỡng tại đơn vị. Nhưng nhìn tổng thể, mười ngày đã đạt mục tiêu đề ra và, quan trọng hơn, "tạo nền tảng để chiến sĩ nghĩa vụ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ".
Chặng tiếp theo bắt đầu ngay sau đó. Các chiến sĩ được phân công về những đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc đúng người, đúng việc, hợp với năng lực và sở trường.
Đồng chí Trưởng phòng yêu cầu ưu tiên bố trí vào các vị trí trực tiếp chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, để người lính được tôi luyện trong môi trường thực tiễn. Với các tổ, đội làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, yêu cầu là bố trí đúng phương án đã duyệt, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, "không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống".
Các tân binh cũng đã được tập huấn nâng cao công tác bảo vệ mục tiêu và bảo vệ bí mật nhà nước tại hội trường đơn vị. Việc học không dừng lại ở sân tập. Nó theo người lính đi vào từng ca gác, từng vòng tuần tra sắp tới.
Mười ngày trên thảm xanh 54 Trần Hưng Đạo, xét cho cùng, chỉ là dấu chấm mở đầu. Nhưng dấu chấm ấy đủ để một lớp thanh niên biết thế nào là ra đòn cho thật, giữ hàng cho vững và ghì súng cho chắc. Phần còn lại, họ sẽ viết tiếp bằng chính những nhiệm vụ đang chờ ngoài kia...