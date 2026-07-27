Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Lào

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, ngày 22/7/2026, Đoàn công tác Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TP Hà Nội do đồng chí Đại tá Hoàng Ngọc Quyết, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trong Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ Việt Nam- Lào đã ngã xuống vì độc lập tự do và tình hoà bình hữu nghị giữa hai nước Việt-Lào tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Bản Cơn thuộc huyện Phonhong, tỉnh Viêng Chăn.

Đài tưởng niệm liệt sỹ Bản Cơn được xây dựng đúng địa điểm giặc Pháp đã chôn tập thể 26 chiến sĩ liên quân Việt- Lào hy sinh năm 1946.

Di tích này đã giúp ghi nhớ trận chiến thắng Bản Cơn ngày 1-1-1946 của Liên quân Lào - Việt, đã làm thay đổi cục diện quân sự của giặc Pháp lúc bấy giờ trên chiến trường Lào, nhất là tỉnh Viêng Chăn và thủ đô Viêng Chăn.

Ðại tá Khămpheng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Viêng Chăn cho biết Đài tưởng niệm liệt sĩ Bản Cơn thể hiện tấm lòng tri ân của nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, tỉnh Viêng Chăn nói riêng đối với sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Liên quân Lào -Việt. Điều đó luôn nhắc nhở các thế hệ trẻ ghi nhớ về truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc và tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước.

Trước anh linh các liệt sỹ, đồng chí Hoàng Ngọc Quyết đã dâng hương, báo công về những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an TP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như không ngừng vun đắp tình hữu nghị anh em hai nước Việt Lào, viết tiếp trang sử truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.