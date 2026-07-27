Hội đồng thẩm định thống nhất tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I

ANTD.VN - Ngày 27/7, Hội đồng thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I đã họp và thống nhất đánh giá Đề án cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I.

Sau hợp nhất tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh mới có không gian phát triển rộng lớn, quy mô dân số, kinh tế và hệ thống đô thị được mở rộng, tạo điều kiện hình thành một cực tăng trưởng mới của quốc gia.

Theo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh là một bộ phận của trung tâm công nghiệp vùng Thủ đô Hà Nội, định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp chế tạo hiện đại hàng đầu cả nước trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, sản xuất chip và linh kiện bán dẫn; đồng thời phát triển mạnh dịch vụ logistics, đổi mới sáng tạo, thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định Bắc Ninh là đô thị loại I, đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng, có vai trò là trung tâm quốc gia với chức năng tổng hợp, cực tăng trưởng của vùng và là một thành phần quan trọng của Vùng đô thị Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu lập Đề án là toàn bộ tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập, với diện tích tự nhiên 4.713,75 km2, gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số khoảng 3,989 triệu người năm 2025.

Hội đồng thẩm định liên ngành ngày 27/7 đã họp và thống nhất Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I

Hệ thống đô thị hiện hữu của tỉnh gồm 25 đô thị, trong đó có 3 đô thị loại II là Kinh Bắc, Bắc Giang và Từ Sơn; 22 đô thị loại III được chuyển tiếp từ đô thị loại IV và loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 61,63%.

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Bắc Ninh đạt bình quân 8,98%/năm, cao hơn mức bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng (8,1%/năm) và cả nước (6,32%/năm). So sánh với 6 thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Bắc Ninh chỉ đứng sau TP Hải Phòng (10,75%/năm). Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Bắc Ninh đạt 72,24 triệu đồng/người/năm…

Tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập có diện tích hơn 4.700km2, tốc độ tăng trưởng bình quân rất cao, cao hơn mức trung bình của khu vực

Đối chiếu các tiêu chuẩn tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị, hiện trạng đô thị Bắc Ninh đạt 12/15 tiêu chuẩn của đô thị loại I. Đối với 3 tiêu chuẩn chưa đáp ứng, tỉnh đã đưa vào chương trình công tác để tập trung triển khai, khắc phục.

Báo cáo thẩm định Đề án, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) đánh giá việc lập Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I phù hợp với chủ trương của Đảng, định hướng phát triển đô thị quốc gia và của tỉnh; góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của địa phương.

Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất, chính xác của số liệu; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo chương trình phát triển đô thị được duyệt…

Để hoàn thiện Đề án, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát, bảo đảm tính chính xác, thống nhất của số liệu và hồ sơ; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị. Đồng thời, tỉnh cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, hoàn thiện Đề án, trình các cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng thẩm định để tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án.