Đinh Mạnh Ninh hát Rock, thành công cứu Nhà Hiển nhiên khỏi bờ vực nguy hiểm

ANTD.VN - Tập 6 của “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” chính thức mở ra chặng đường Công diễn 2 với chủ đề: “Đi qua vùng tối sáng”. Đáng chú ý, ngay trong tập phát sóng này, NSX cũng đã mang đến một tin vui bùng nổ cho người hâm mộ khi chính thức công bố Concert day 1 & 2 của chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 17 và 18/10/2026 tại TP.HCM.

Quy tắc đối kháng khốc liệt của Công diễn 2

Luật chơi của Công diễn 2 đánh dấu sự thay đổi đầy kịch tính khi 4 Nhà sẽ tiến hành thi đấu đối kháng 1:1. Mỗi Nhà phải chuẩn bị hai tiết mục riêng biệt, một thiên về giọng hát và một thiên về trình diễn, với điều kiện đội hình biểu diễn không được trùng lặp.

Chính thức công bố Concert day 1 & 2 của chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 17 và 18/10/2026 tại TP.HCM.

Đêm thi sẽ chọn ra hai Nhà an toàn và đưa hai Nhà còn lại vào vòng nguy hiểm có loại trừ. Điểm nhấn nghệ thuật của vòng đấu này nằm ở việc sử dụng ánh sáng và tối giản hóa đạo cụ. Khán giả đã được chứng kiến sự sáng tạo, ý tưởng dàn dựng tiết mục của các anh tài khi phải giải bài toán: 1 tiết mục có kết hợp đạo cụ tự sáng tạo sử dụng trong phạm vi vùng sáng của đèn spotlight có đường kính 3m.

Sau vòng đấu giá bằng tổng điểm hỏa lực cá nhân của các thành viên với nhiều chiến thuật, 8 ca khúc đã tìm được chủ nhân. Các Nhà đã tính toán vô cùng cẩn trọng để lựa chọn những bài hát phù hợp nhất với chiến thuật của đội mình

Áp lực tại buổi "Thử lửa" và cuộc chiến thẻ đỏ gay cấn

Trước khi chính thức bước vào đêm thi Công diễn 2, các đội phải trải qua buổi “Thử lửa” nhằm kiểm tra khả năng xử lý bài toán đạo cụ trong phạm vi ánh sáng spotlight. Tại đây, mỗi Nhà chỉ có vỏn vẹn 7 phút để trình bày ý tưởng và mô phỏng phần trình diễn trước 42 khán giả.

Rào cản lớn nhất đối với cả bốn đội chính là khung thời gian gấp rút cùng quy mô không gian thu hẹp trong một căn phòng. Điều này khiến các anh tài không thể chuẩn bị đạo cụ thật một cách chỉn chu nhất, buộc phải dựa vào tài “thuyết trình” và mô phỏng hình ảnh để giúp khán giả hình dung ra thông điệp muốn truyền tải.

Nhận định về sự khắc nghiệt này, anh tài Hoàng Dũng bộc bạch: “Đây thực sự là một vòng công diễn đầy thử thách và căng thẳng đối với tất cả các anh em. Việc xuất hiện tấm thẻ đỏ định đoạt nguy cơ loại người càng minh chứng cho sự khốc liệt của cuộc chơi năm nay”. Đồng quan điểm, anh tài Hoàng Rob cũng khẳng định sức nóng của cuộc đua đã thực sự bùng nổ, không còn chỗ cho sự chần chừ hay bay bổng trong ý tưởng, mà mọi tính toán đều phải lập tức biến thành hành động thực tế và chuẩn xác nhất.

Dù đã nỗ lực truyền tải ý tưởng lồng đèn kéo quân và sân khấu múa rối nước, Nhà Hiển nhiên và Nhà Chiến mã vẫn nhận về số điểm bình chọn thấp hơn từ khán giả. Kết quả này đồng nghĩa với việc hai Nhà phải nhận thẻ đỏ nguy hiểm và trực tiếp bước vào trận đấu xóa thẻ đầy áp lực.

Diễn biến Công diễn 2: Những màn đối đầu rực lửa

Mở màn cho đêm thi chính thức là màn đấu đối kháng solo giữa Đinh Mạnh Ninh (Nhà Hiển nhiên) và Hà An Huy (Nhà Chiến mã). Bằng việc làm mới ca khúc huyền thoại “Giã từ dĩ vãng” theo phong cách Rock rực lửa, Đinh Mạnh Ninh đã xuất sắc giành được 2040 điểm bình chọn, chính thức thành công xóa thẻ đỏ và cứu Nhà Hiển nhiên khỏi bờ vực nguy hiểm.

Cảm xúc vỡ òa sau chiến thắng, anh chia sẻ: “Khi đứng trên sân khấu với 'Giã từ dĩ vãng', tôi tự nhủ phải làm một điều gì đó thực sự ý nghĩa, không chỉ để chuộc lại những giọt nước mắt lo lắng của anh em ở vòng trước, mà còn dành tặng cho cả 32 người đàn ông đang cùng nhau vượt chông gai. Tôi không nghĩ mình đang cứu riêng ai, chỉ tâm niệm rằng càng nhiều anh em được an toàn càng tốt. Bởi suy cho cùng, ranh giới các Nhà không quan trọng, tất cả chúng tôi đều là một gia đình”.

Cặp đấu 1: Bứt phá giới hạn, vỡ òa cảm xúc

Bước vào Trận đối kháng đầu tiên, sân khấu bùng nổ với cuộc chạm trán giữa tiết mục trình diễn của Nhà Thám hiểm và Nhà Chiến mã. Nhà Thám hiểm mang đến ca khúc “Sao phải xoắn”, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, bỏ ngoài tai những định kiến để thể hiện chất riêng.

Nhà Chiến mã lại tạo ra một cơn địa chấn thực sự với “Em chỉ im lặng” được dàn dựng công phu

Trong khi đó, Nhà Chiến mã lại tạo ra một cơn địa chấn thực sự với “Em chỉ im lặng”. Viết lại toàn bộ cấu trúc bài hát theo ý tưởng những chàng chiến binh biển cả, họ khiến khán giả choáng ngợp bởi hàng loạt kỹ xảo sân khấu không tưởng: từ màn đu dây đôi mạo hiểm của Phùng Minh Cương và Hà An Huy, đến bước nhảy tap dance bốc lửa trên đôi giày sắt của Thuận Nguyễn. Sự lột xác này đã giúp Nhà Chiến mã giành chiến thắng thuyết phục.

Cặp đấu 2: Giao thoa giữa nghệ thuật cổ điển và ma mị

Trận đối kháng thứ hai chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Nhà Long mã và Nhà Hiển nhiên. Một trong những bất ngờ lớn nhất của đêm thi thuộc về quyết định bứt phá của anh tài Thái VG. Vốn gắn liền với hình ảnh một rapper gai góc, mạnh mẽ, anh đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua rào cản ngôn ngữ và phong cách cá nhân để lần đầu thử sức với dòng nhạc Ballad trữ tình trong tiết mục “Ánh sáng của đời tôi”. Sự góp mặt đầy mạo hiểm nhưng chân thành của anh, kết hợp cùng phần mới sáng tác giàu cảm xúc của Hoàng Dũng và sự trợ lực từ dàn nhạc dây cổ điển, đã biến phần trình diễn thành một tác phẩm nghệ thuật sang trọng, chạm đến trái tim của mọi khán giả.

Nhà Hiển nhiên gây ấn tượng mạnh với màu sắc duy tâm, ma mị trong “Trước khi em tồn tại” do anh tài Cheng đã phối mới. Màn trình diễn ghi dấu ấn đậm nét bởi sự tiến bộ vượt bậc của Thái Lê Minh Hiếu. Từng là người không có nền tảng về nhảy, Hiếu đã trải qua một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ để giờ đây có thể tự tin kiệu bài và hướng dẫn từng động tác cho các thành viên trong đội. Sự trưởng thành vượt bậc này khiến anh tài Neko Lê không tiếc lời khen ngợi, khẳng định Thái Lê Minh Hiếu đã có bước tiến vô cùng lớn và khác biệt rõ rệt so với thời điểm tham gia “Tân binh toàn năng”.

Khép lại tập 6 thăng hoa với nhiều tiết mục, “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” một lần nữa khẳng định vị thế của một chương trình âm nhạc thực tế đỉnh cao, nơi nghệ thuật trình diễn và tinh thần đồng đội hòa làm một. Những giọt mồ hôi, sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và bản lĩnh vượt qua “vùng tối” của các anh tài đã mang đến cho khán giả những khoảnh khắc vô giá. Đêm thi tiếp theo hứa hẹn sẽ còn bùng nổ và kịch tính hơn nữa khi cuộc đua giành vé an toàn chính thức bước vào giai đoạn quyết định.