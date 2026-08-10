Diễn viên Trần Thiên Tú định hình hình tượng tân binh "đả nữ" của Điện ảnh Việt

ANTD.VN - Sau 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, nữ diễn viên Trần Thiên Tú sẽ chính thức trở lại với màn ảnh rộng bằng một vai diễn mới khi đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh hành động - cổ trang "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" ra mắt vào dịp lễ 2/9 sắp tới.

Dự án "Hộ linh tráng sĩ" không chỉ đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trần Thiên Tú ở một quy mô sản xuất tầm cỡ, mà còn là bước chuyển mình mang tính chiến lược trong sự nghiệp nghệ thuật của cô.

Với sự chuẩn bị thể lực khắt khe cùng hàng trăm giờ luyện tập võ thuật chuyên sâu, Trần Thiên Tú đang từng bước khẳng định vị thế và định hình phong cách cá nhân, hướng tới hình ảnh một "đả nữ" thế hệ mới: bản lĩnh, lăn xả, sở hữu kỹ thuật diễn xuất hành động chuẩn mực cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp cao độ.

Diễn viên Trần Thiên Tú đảm nhiệm vai nữ chính trong phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh"

Bước ngoặt định hình thương hiệu nghệ thuật

"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ các yếu tố văn hóa - lịch sử Việt Nam, xoay quanh hành trình bảo vệ báu vật quốc gia và chiến đấu chống lại các thế lực hắc ám để giữ gìn sự bình yên cho đất nước. Trong phim, Trần Thiên Tú thủ vai nữ chính – một nữ tráng sĩ mang trong mình sứ mệnh bảo hộ thiêng liêng, đòi hỏi sự hòa quyện trọn vẹn giữa tâm lý phức tạp và khả năng thực hiện các phân cảnh giao đấu cường độ cao.

Khác với những bộ phim trước đây, vai diễn lần này yêu cầu nữ diễn viên phải làm chủ hàng loạt kỹ năng chiến đấu phức tạp: từ cổ võ Việt Nam, kỹ thuật sử dụng kiếm thuật, thương thuật cho đến các pha nhào lộn, đu dây cáp và cận chiến không vũ khí.

Trần Thiên Tú áp lực khi phải đáp ứng được những chuẩn mực, yêu cầu khắt khe mà đạo diễn và đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn đặt ra

Chia sẻ về vai diễn mang tính bước ngoặt này, Trần Thiên Tú cho biết: "Áp lực còn đến từ việc không chỉ đánh võ tốt, đẹp mắt mà còn phải thoại, diễn xuất nhuần nhuyễn để có thể đáp ứng được những chuẩn mực, yêu cầu khắt khe mà đạo diễn và đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn đặt ra. Ngay khi vào cuộc, anh Johnny đã nói, sẽ không có đóng thế đâu. Có khi tập nhiều quá, tôi run tay, không cầm nổi đũa ăn cơm. Còn chuyện trẹo chân, trẹo tay, trầy xước cũng trở nên bình thường".

Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn chia sẻ: "Điều đặc biệt của "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" là những pha hành động không cần giấu góc máy, mình muốn lột tả cái phần hành động nó đẹp nhất, chính vì vậy sẽ có nhiều pha cận chiến phải quay rõ mặt và biểu cảm của nhân vật. Vậy nên, mọi diễn viên đều cần phải được đào tạo để trở thành một chiến binh, một võ sĩ trước khi ra phim trường và Thiên Tú là một trong những diễn viên chăm chỉ và có được sự quyết tâm nhất để làm được điều đó".

Để chuẩn bị cho vai nữ chính trong "Hộ linh tráng sĩ", Trần Thiên Tú đã trải qua chế độ huấn luyện thể lực và võ thuật đặc biệt kéo dài hơn 8 tháng liên tục trước khi bấm máy, dưới sự giám sát trực tiếp của Team X - đội ngũ cascadeur và đào tạo võ thuật do đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn hành động Tuấn Nguyễn sáng lập.

Khát vọng định hình hình tượng "Đả nữ" thế hệ mới cho Điện ảnh Việt

Điện ảnh Việt Nam từng chứng kiến những tượng đài đả nữ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khoảng trống về các nữ diễn viên chuyên nghiệp có khả năng tự mình đảm nhận toàn bộ các phân cảnh hành động phức tạp vẫn là một thách thức lớn đối với các nhà sản xuất.

Vì vậy, Trần Thiên Tú hướng tới việc xây dựng hình tượng "đả nữ" thế hệ mới với những tiêu chí rõ ràng. Đó là năng lực thực chứng để có thể trực tiếp thực hiện phần lớn các phân cảnh hành động nguy hiểm, hạn chế tối đa việc sử dụng diễn viên đóng thế nhằm mang lại cảm giác chân thực nhất cho khán giả. Bên cạnh đó là sự kết hợp giữa võ thuật và biểu cảm tâm lý với mục tiêu "đả nữ" thế hệ mới không chỉ là một cỗ máy chiến đấu trên màn ảnh, mà phải thể hiện được chiều sâu nội tâm, nỗi đau, khát vọng và lý tưởng của nhân vật thông qua từng ánh mắt, cử chỉ trong giao đấu.

Đồng thời xây dựng hình ảnh nữ quyền mạnh mẽ, độc lập, có tư duy rèn luyện thể thao chuyên nghiệp, lan tỏa lối sống lành mạnh và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân.

Đạo diễn hành động Tuấn Nguyễn của Team X chia sẻ: "Với nhiều diễn viên, sau khi một dự án phim kết thúc thì họ sẽ ngừng tập để tập trung cho các dự án khác, còn Thiên Tú thì vẫn tiếp tục tham gia tập luyện đến tận bây giờ. Với kinh nghiệm nhiều năm đào tạo các diễn viên hành động, các đả nữ thì tôi thấy Thiên Tú đang đạt được 70% - 80% việc trở thành một diễn viên hành động chuyên nghiệp, một đả nữ của điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới".

Sau bộ phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”, Trần Thiên Tú sẽ tiếp tục tham gia một vài dự án khác đang trong quá trình sản xuất với tư cách là một diễn viên hành động, đặc biệt là vai nữ chính trong một tác phẩm hành động sẽ được ra mắt trong năm 2027.