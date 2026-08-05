Thi lại ở điểm thi THPT Tuyên Quang: Đề thi sẽ ra theo hướng nào?

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, tỉnh Tuyên Quang phải chịu trách nhiệm về việc mất an toàn kỳ thi. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục rà soát quy định, làm tốt hơn công tác quản trị rủi ro.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng: "Chúng ta rất buồn, đau xót khi có tiêu cực này"

Vì sao thí sinh vi phạm quy chế thi ở Quảng Trị không được thi lại?

Liên quan vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng đã quyết định hủy kết quả thi của 5 thí sinh.

Trước thắc mắc lý do vì sao các thí sinh vi phạm quy chế thi ở Quảng Trị bị hủy kết quả thi và không được thi lại trong khi đó, toàn bộ thí sinh ở điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang lại được tổ chức thi lại tất cả các môn, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, với các trường hợp ở Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định cụ thể từng cá nhân, tính chất và mức độ vi phạm.

Đây là nhóm vi phạm đã được cá thể hóa, có chứng cứ cụ thể để kết luận, nên địa phương chịu trách nhiệm xử lý theo phân cấp và đã công khai thông tin.

Trong khi đó, với vụ việc tại Tuyên Quang, căn cứ kết luận điều tra ban đầu, sai phạm được xác định xảy ra trên phạm vi cả điểm thi.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy mức độ liên quan của các thí sinh Tuyên Quang có sự khác nhau và hiện chưa thể cá thể hóa đầy đủ. Sai phạm được xác định xảy ra ở phạm vi Hội đồng thi, khiến kết quả thi không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan.

Tuy nhiên, nếu kéo dài việc xử lý, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Trên nguyên tắc học sinh là trung tâm, Bộ GD-ĐT cho rằng cần tổ chức lại kỳ thi tại điểm thi này để bảo đảm công bằng, đúng quy chế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của học sinh.

Đại diện Bộ cũng nhấn mạnh, một số thí sinh bước đầu có mức độ liên quan khác nhau, song chưa đủ căn cứ để cá thể hóa hoàn toàn. Nhiều em đã tự giác, dũng cảm cung cấp thông tin, vì vậy phương án xử lý cần bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, tạo cơ hội cho các em theo đúng quy định.

Đại diện Bộ cũng nhấn mạnh, việc xử lý các cá nhân vi phạm tại Tuyên Quang sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi có kết quả điều tra tiếp theo của Bộ Công an.

Đề thi lại không dễ hơn hay khó hơn

Bộ GD-ĐT cho biết, đề thi của kỳ thi tại Tuyên Quang sắp tới sẽ không được xây dựng theo hướng “dễ hơn” hay “khó hơn” so với đợt thi đầu tiên. Theo Bộ, đây là vấn đề đã được tính toán, quán triệt kỹ trong quá trình xây dựng phương án tổ chức kỳ thi, bởi dư luận rất quan tâm liệu đề thi lại có tạo lợi thế hoặc bất lợi cho thí sinh hay không.

Mục tiêu của đề thi là bảo đảm tính tương đương về mức độ đánh giá năng lực, qua đó bảo đảm sự công bằng và quyền lợi chính đáng của học sinh.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, đây không phải là kỳ thi để thí sinh phải chứng minh điều gì, cũng không phải là sự “thách đố” đối với các em. Việc tổ chức thi lại được thực hiện trên cơ sở đúng quy định pháp luật, phù hợp với bối cảnh thực tế và nhằm bảo đảm kết quả phản ánh đúng năng lực của thí sinh.

Trong quá trình xây dựng đề thi, Bộ đã huy động các chuyên gia khảo thí và đội ngũ ra đề có kinh nghiệm để đối sánh, cân bằng mức độ khó, dễ giữa hai đợt thi. Tất cả các khâu được thực hiện với tinh thần thận trọng, khách quan và trách nhiệm, nhằm bảo đảm công bằng cho các thí sinh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang phải động viên tâm lý, tư tưởng hỗ trợ cho học sinh: "Trong kết luận chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cũng yêu cầu rất rõ là phải đảm bảo danh tính, tâm lý của học sinh. Cốt lõi là phải hướng về người học, hướng về học sinh. Nhiều em chưa thành niên, cơ bản bị tác động bởi sai phạm của hội đồng, đây là điều không ai mong muốn. Mọi biện pháp xử lý phải đảm bảo tính toàn cục" - ông Thưởng nói.

Phương án thi lại phù hợp nhất, hợp tình, hợp lý

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng đây là một vụ án hết sức đặc thù, nghiêm trọng, có tổ chức bài bản liên quan tới tất cả 320 thí sinh. Để điều tra vụ án, cần có thời gian.

Nêu nguyên tắc trong xử lý vụ việc, ông Thưởng cho rằng, đầu tiên là phải khẩn trương xác minh.

Thứ hai, phải đảm bảo lợi ích hợp pháp chính đáng của học sinh. Cả hội đồng không còn đủ trung thực tin cậy nên đến thời điểm này phải tổ chức thi lại cả điểm thi và cũng không thể xử lý từng thí sinh được.

Ông Thưởng khẳng định, Bộ GD-ĐT sẽ bằng tất cả biện pháp để không tái diễn hiện tượng này.

"Qua phản ánh từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, báo chí, vừa qua chúng ta đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giám sát mạnh mẽ hơn nữa. Tiến tới trong 2 - 3 năm nữa tăng cường tính khách quan hơn, minh bạch hơn", ông Thưởng nêu quan điểm.

Vẫn theo ông Thưởng, không chỉ riêng Bộ GD-ĐT có thể làm được việc này. Phụ huynh học sinh, giáo viên, những người liên quan cũng không được tác động vào kết quả thi của con, không được tác động vào quá trình tổ chức thi của ngành giáo dục.

Đối với cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục, cần phải có bản lĩnh, có nhận thức chính trị sâu sắc, phải biết nói không với tiêu cực.

"Theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã, đang và sẽ xử lý thật nghiêm những vi phạm như này, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Như thế sẽ không có tiền lệ xấu xảy ra nữa. Còn nếu xảy ra đến đâu thì tùy theo hành vi, mức độ, tính chất vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Thưởng nói.

"Chúng ta rất buồn, đau xót khi có tiêu cực này"

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sự việc, ảnh hưởng uy tín kỳ thi tốt nghiệp và cả ngành giáo dục.

Theo Thứ trưởng, phương án tổ chức thi lại được xem xét kỹ, từ việc lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, căn cứ kết quả điều tra của Bộ Công an, tới tham khảo quan điểm chuyên gia, nhà báo.

"Một số phương án được đưa ra song không cái nào phù hợp hoàn toàn với ý kiến dư luận", ông nói. "Chúng tôi báo cáo cấp thẩm quyền rằng phương án thi lại phù hợp nhất, hợp tình, hợp lý nhất trong bối cảnh hiện tại".

Thứ trưởng khẳng định, tỉnh Tuyên Quang phải chịu trách nhiệm về việc mất an toàn kỳ thi. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục rà soát quy định, làm tốt hơn công tác quản trị rủi ro.

"Chúng ta rất buồn, đau xót khi có tiêu cực này, trong khi Đảng và Nhà nước dành nhiều đột phá cho giáo dục. Nhưng phải nói đa số, gần như tuyệt đối các điểm thi làm việc nghiêm túc", ông nói.

Về công tác tổ chức thi lại tại Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Tuyên Quang tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, vi phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vụ việc được Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là làm rõ đầy đủ, khách quan bản chất sai phạm, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm, không bỏ sót vi phạm, không bao che, theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình xử lý phải làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất và mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân.

Thứ ba, phương án xử lý tiếp theo đối với thí sinh phải đúng quy chế thi và quy định pháp luật, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh theo quy định, đồng thời vẫn phải bảo đảm sự nghiêm túc, kỷ cương, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trả lời về hướng xử lý cán bộ liên quan đến sự việc tại Tuyên Quang tại cuộc họp báo, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Việc này đang được triển khai.

Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ xem xét, xử lý các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm theo quy định.