Bộ Công an thông tin về điều tra vụ gian lận tại THPT chuyên Tuyên Quang

ANTD.VN - Tại họp báo của Bộ GD-ĐT, đại diện Cục An ninh Điều tra- Bộ Công an cho biết: "Trước mắt, chúng tôi xác định sai phạm của tập thể hội đồng thi", đây là căn cứ để đưa ra phương án tổ chức cho tất cả thí sinh thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại".

Nhiều thắc mắc được gửi tới Bộ GD-ĐT về căn cứ đưa ra phương án xử lý.

Tại buổi họp báo thông tin về phương án xử lý thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh rất nhanh trong khoảng một tháng để có kết quả bước đầu, phục vụ việc đánh giá và xử lý kết quả thi đối với các thí sinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định sai phạm xảy ra tại Hội đồng thi và điểm thi. Kết quả này đã được thông báo tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để có căn cứ xử lý đối với các thí sinh.

Đại diện Cục An ninh Điều tra cho biết, quá trình điều tra gặp một số khó khăn do đối tượng liên quan đông, đồng thời cần xác định rõ từng hành vi vi phạm, hình thức tổ chức và mức độ liên quan của mỗi cá nhân.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an thông tin về tiến trình điều tra.

Liên quan đến 328 thí sinh, đại diện cơ quan điều tra cho rằng, về nguyên tắc, các em ở độ tuổi 16 - gần 18 tuổi đã có năng lực nhận thức hành vi pháp luật.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhận thức pháp luật của các em còn hạn chế. Vì vậy, cơ quan điều tra tập trung làm rõ hành vi và trước mắt xác định sai phạm thuộc về tập thể liên quan đến kỳ thi, điểm thi và Hội đồng thi.

Trong quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ theo nguyên tắc điều tra đến đâu, xử lý đến đó.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, đến thời điểm này, có thêm hai người bị khởi tố trong vụ điểm Toán bất thường tại THPT chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can lên 29 người.

Đối với công tác xét tuyển các trường đại học của Bộ Công an, đại diện Bộ Công an cho biết, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT đang đặt trạng thái không đủ điều kiện xét tuyển với 328 thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, do vậy các trường Công an sẽ không triển khai xét tuyển với các trường hợp này cho đến khi có kết quả thi lại.

Được biết, Bộ GD-ĐT đã khẳng định, kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.