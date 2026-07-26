Sun Group khánh thành cầu Đồng Nò 2, mở ra chương mới cho hạ tầng giao thông Nam trung tâm Đà Nẵng

ANTD.VN -Sáng 25/7, cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò đã chính thức được khánh thành và thông xe. Công trình do Sun Group làm chủ đầu tư với số vốn hơn 128 tỷ đồng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực phía Nam đến trung tâm TP Đà Nẵng.

"Mắt xích" tháo gỡ điểm nghẽn giao thông phía Nam

Là hạng mục quan trọng của trục giao thông huyết mạch bắt đầu từ cầu Đồng Nò 1, đi qua đảo Đồng Nò (KĐT Đảo Kim Cương - Sunneva Island) và sông Cổ Cò, cầu Đồng Nò 2 kết nối trực tiếp đến đường Chương Dương - tuyến đường quan trọng nối các cây cầu dọc bờ sông Hàn, sông Cổ Cò cùng các tuyến đường chạy thẳng ra biển.

Việc đưa công trình vào vận hành tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, kinh tế, sinh hoạt của người dân, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía Nam. Đây cũng là cây cầu thứ 12 bắc qua sông Cổ Cò trên địa bàn TP Đà Nẵng sau sáp nhập Quảng Nam.

Cầu Đồng Nò 2 hoàn thiện kết nối giao thông khu Nam trung tâm Đà Nẵng.

Với tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng, cây cầu có tổng chiều dài 128,7m, gồm ba nhịp dài. Bề rộng mặt cầu đạt 14,5m, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện cơ giới. Hai trụ cầu nhịp chính được thiết kế dạng vươn cánh hẫng (hơn 15m mỗi bên) với tạo hình vòm thanh mảnh, kiến tạo dấu ấn kiến trúc độc đáo. Về đêm, hệ thống chiếu sáng hiện đại biến cây cầu thành một biểu tượng mới bên sông Cổ Cò.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá: Việc thông xe cầu Đồng Nò 2 là minh chứng cho sự nghiêm túc của Sun Group trong đầu tư hạ tầng phục vụ lợi ích cộng đồng. Cây cầu giúp tăng cường kết nối khu vực phía Nam với trung tâm, giảm tải cho cầu Hòa Xuân và theo đúng định hướng phát triển đô thị đa cực của thành phố.

“Đây là một công trình giao thông quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển không gian đô thị phía Đông Nam thành phố, mở rộng khả năng kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Cây cầu được xây dựng không chỉ kết nối 2 bên bờ sông, mà còn kết nối các khu đô thị, các trung tâm du lịch dịch vụ, các không gian phát triển mới và những cơ hội đầu tư trong tương lai”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Trong những năm qua, khu vực phía Nam trung tâm Đà Nẵng chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo áp lực khổng lồ lên hệ thống hạ tầng giao thông. Nút giao cầu Hòa Xuân thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải trong giờ cao điểm. Cùng với đó, việc thiếu vắng các trục đường kết nối trực tiếp khiến người dân từ khu vực Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn muốn vào trung tâm chỉ có một sự lựa chọn là đi qua cầu Bờ Quan, cầu Hòa Xuân.

Sự xuất hiện của cầu Đồng Nò 2 hứa hẹn sẽ bổ sung một lựa chọn di chuyển mới cho người dân, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, tạo đòn bẩy hạ tầng vững chắc để thu hút làn sóng dịch chuyển cư dân về phía Nam, bám sát định hướng phát triển đô thị "đa cực" của thành phố. Đặc biệt, trong bối cảnh nút giao cầu Hòa Xuân chuẩn bị được triển khai thi công mở rộng, cầu Đồng Nò 2 sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc "chia lửa", giảm lưu lượng phương tiện đổ dồn về khu vực này, qua đó chống ùn tắc hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng Miền Trung

Cùng với các dự án cầu đang và sẽ được triển khai theo quy hoạch chung thành phố như cầu Bùi Tá Hán…, hạ tầng giao thông kết nối khu vực Hòa Xuân, Hòa Quý sẽ được nâng cấp toàn diện, xóa bỏ khoảng cách hai bờ sông và biến khu vực này thành tâm điểm an cư mới Nam trung tâm Đà Nẵng.

Tiến độ thi công thần tốc

Theo đại diện chủ đầu tư, cầu Đồng Nò 2 được hoàn thành với tiến độ thần tốc trong chưa đầy 8 tháng. Bắt đầu triển khai từ tháng 12/2025, dự án đã vượt qua nhiều thử thách lớn về kỹ thuật và nguồn lực để cán đích.

Đại diện Ban quản lý dự án cho biết, thách thức lớn nhất nằm ở việc thi công hai trụ cầu nhịp chính dạng vươn cánh hẫng kết hợp xà mũ trụ kích thước lớn (dài 32,2m, rộng 15,5m, cao 1,4m) trên địa hình sông nước phức tạp. Giải pháp thi công là đổ bê tông liền khối lên đến 880 m3 trong cùng một đợt trên hệ ván khuôn giáo chống.

Nghi thức cắt băng khánh thành, thông xe cầu Đồng Nò 2

Bên cạnh đó, toàn bộ quá trình thi công đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các bài toán kiểm định, khử lún và thử tải vô cùng khắt khe. Điển hình như hệ đà giáo tại trụ T1 đã phải trải qua quá trình thử tải với mức chịu lực lên đến 1.200 tấn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh khó khăn về kỹ thuật, dự án còn đối mặt với bài toán thiếu hụt nhân sự do nhiều công trình trọng điểm trên cả nước đang đồng loạt triển khai.

Tuy nhiên, với quyết tâm sớm đưa công trình phục vụ người dân, hàng trăm kỹ sư và công nhân đã bám trụ công trường ngày đêm. Giải pháp tổ chức "3 ca 4 kíp", đẩy mạnh thi công song song nhiều mũi cùng tinh thần "vượt nắng thắng mưa" đã giúp bù đắp thời gian gián đoạn do thời tiết, qua đó rút ngắn đáng kể tiến độ dự án.

Chia sẻ về ý nghĩa dự án, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng Miền Trung nhấn mạnh: “Việc khánh thành cầu Đồng Nò 2 là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết của Sun Group trong việc đồng hành cùng chính quyền đảm bảo an sinh xã hội, giao thương đi lại, điều kiện sinh hoạt cũng như chất lượng sống tốt nhất cho người dân”.

Sun Group góp phần hoàn thiện hạ tầng, tiện ích khu vực Hòa Xuân – Hòa Quý.

Trong bối cảnh Đà Nẵng phát triển mô hình đô thị “đa cực”, “đa trung tâm”, cầu Đồng Nò 2 sẽ góp phần tăng kết nối từ khu Nam đến lõi trung tâm thành phố, mở ra dư địa thu hút dân cư và phát triển không gian đô thị ven sông tại khu vực Hòa Xuân, Hòa Quý. Trước đó, Tập đoàn Sun Group đã ký hợp tác với Tập đoàn Đầu tư giáo dục chuỗi sáng tạo (Innochain Group - Edison Schools) về việc xây dựng trường phổ thông liên cấp Edison tại Khu đô thị Sun Riverpolis (phường Ngũ Hành Sơn), kiến tạo môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, các dự án công viên ven sông cũng đang được triển khai, góp phần nâng chất lượng sống cho người dân.

Việc quy hoạch hạ tầng bài bản, đồng bộ đang từng bước đưa khu Nam trung tâm Đà Nẵng thành nơi đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư.