Từ 1/7, hóa đơn khám bệnh dưới 379.500 đồng được BHYT thanh toán toàn bộ

ANTD.VN - Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ BHYT thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến, nếu tổng chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 379.500 đồng.

Từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định mới, từ ngày 1/7, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu hóa đơn mỗi lần khám bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng.

Bộ Y tế cho biết quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực, khi áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng.

Chia sẻ thêm về nội dung này, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết khi khám, chữa bệnh đúng tuyến, người bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh ở cơ sở khám, chữa bệnh thuộc tất cả các cấp chuyên môn kỹ thuật ban đầu, cơ bản, chuyên sâu.

Khi khám, chữa bệnh trái tuyến, người bệnh được hưởng theo tỷ lệ mức hưởng quy định tại Luật Bảo hiểm y tế theo công thức: Tổng chi phí khám, chữa bệnh x Tỷ lệ hưởng theo từng điểm cụ thể tại Khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế minh họa với trường hợp bệnh nhân có tổng chi phí là 370.000 đồng thì chi phí tính như sau:

Theo điểm a Khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế: "a) 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu trong trường hợp chẩn đoán xác định, điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;", thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán: 370.000 đồng x 100% = 370.000 đồng. Như vậy bệnh nhân không phải chi trả đồng nào.

Theo điểm c Khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế :"c) 40% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ và h khoản này"; thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán: 370.000 đồng x 100% x 40% = 148.000 đồng. Trong trường hợp này, bệnh nhân tự trả 222.000 đồng.

Chính sách mới cũng quy định người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở, tương đương 15.180.000 đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2026, người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT, thay vì chưa được thanh toán như trước.

Theo Bộ Y tế, quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

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