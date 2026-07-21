Đề xuất mở rộng quốc lộ 1A từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long với hơn 10.600 tỷ đồng

ANTD.VN -Cục Đường bộ Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 ở một số đoạn tuyến từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long.

Cần thiết mở rộng từ 2 làn lên 4 làn xe

Trong đó Cục Đường bộ đề xuất đầu tư mở rộng 12 tuyến tránh và 3 nút giao trên quốc lộ 1 từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long với tổng mức đầu tư 10.653 tỷ đồng, hoàn thành vào đầu năm 2030.

Theo đơn vị này, quốc lộ 1 là một trong những tuyến đường bộ quan trọng trên trục giao thông Bắc - Nam. Theo quy hoạch, quốc lộ 1 dài khoảng 2.482km từ cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đến xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đạt tiêu chuẩn cấp III, 4 làn xe.

Tuy nhiên, hiện nay một số đoạn tuyến trên quốc lộ 1 thuộc tuyến tránh có quy mô 2 làn xe. Đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển được xây dựng đã góp phần giảm áp lực xe cho quốc lộ 1.

Do yếu tố lịch sử, hầu hết các đô thị, trung tâm kinh tế, khu công nghiệp đều gắn liền với quốc lộ 1, lưu lượng xe trên quốc lộ này vẫn ngày càng gia tăng.

Vì vậy, việc triển khai nâng cấp, mở rộng các đoạn tuyến quốc lộ 1 qua các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vĩnh Long lên 4 làn xe sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường này, nâng cao năng lực khai thác của hành lang vận tải Bắc - Nam phía Đông.

Quốc lộ 1 qua Đà Nẵng

Cục Đường bộ đề xuất thực hiện dự án đầu tư mở rộng gồm 12 tuyến tránh và 3 nút giao trên quốc lộ 1 với phạm vi 70,79km qua địa bàn 8 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Các tuyến tránh được nâng cấp, mở rộng gồm: Vĩnh Điện, cầu Bà Rén (TP Đà Nẵng); TP Quảng Ngãi (cầu Trà Khúc 2); Bồng Sơn, Phù Mỹ, Ngô Mây, An Nhơn (tỉnh Gia Lai); Sông Cầu, Tuy Hòa, Bàn Thạch (tỉnh Đắk Lắk); Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) và Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Các nút giao được đầu tư gồm: Long Kim, Bình Nhựt (tỉnh Tây Ninh) và nút giao Khu công nghiệp Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp).

Các tuyến tránh có 2 làn xe sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 20,5m, mặt đường rộng 14m.

Nút giao Long Kim sẽ được mở rộng và xây dựng hầm chui rộng 21,5m theo hướng quốc lộ 1 để ưu tiên xe lưu thông trên quốc lộ 1. Nút giao Bình Nhựt được đầu tư mở rộng thành nút giao khác mức với cầu vượt qua quốc lộ 1. Còn nút giao Khu công nghiệp Tân Hương là nút giao bằng (cùng mức với quốc lộ 1), đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này được điều khiển bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mở rộng theo thứ tự ưu tiên

Theo tính toán của Cục Đường bộ, sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 10.653 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng với khoảng 62,99ha là hơn 1.661 tỷ đồng.

Cục Đường bộ đề xuất công tác chuẩn bị đầu tư dự được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027, khởi công quý 3 năm 2027 và hoàn thành vào đầu năm 2030.

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công trung hạn còn hạn chế, Cục Đường bộ kiến nghị nghiên cứu đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1 theo thứ tự ưu tiên như sau:

Ưu tiên 1: gồm 2 tuyến tránh Bà Rén, Vĩnh Điện cùng 3 nút giao Long Kim, Bình Nhựt và nút giao Khu công nghiệp Tân Hương với kinh phí 3.031 tỷ đồng.

Ưu tiên 2: gồm 8 tuyến tránh TP. Quảng Ngãi, Bồng Sơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Sông Cầu, Tuy Hòa và Bàn Thạch, Vĩnh Long với kinh phí đầu tư 6.671 tỷ đồng.

Ưu tiên 3: gồm 2 tuyến tránh Ngô Mây, Diên Khánh với kinh phí đầu tư là 951 tỷ đồng.