ANTD.VN -Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km 115+000 đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng QL2C) qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, khu vực được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km 115+000 đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng QL2C) thuộc phạm vi được giao quản lý của Khu Quản lý đường bộ I do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn gây ra trong tháng 6/2026.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Trong đó, các đơn vị phải thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Trước đó, báo cáo Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ cho biết, sau các đợt mưa lớn trong tháng 6/2026, nhiều vị trí trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xảy ra sạt lở và ngập úng nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.

Tại Km 115+000 đường Hồ Chí Minh (đoạn đi trùng QL2C), mái taluy dương sạt trượt, xuất hiện các vết nứt cung trượt, đất đá lăn rơi xuống mặt đường và vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong thời gian tới.

Bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và sớm khắc phục các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực này để triển khai các biện pháp khắc phục tổng thể.