Đề xuất Bảo hiểm y tế chi trả khám bệnh tại nhà cho nhiều trường hợp

ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại nhà cho người mắc bệnh mạn tính nếu hạn chế khả năng đi lại hoặc bị liệt vận động, người cần chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời.

Đề xuất mở rộng thanh toán bảo hiểm y tế cho khám chữa bệnh tại nhà

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa.

Theo dự thảo, Thông tư quy định thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nhà trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cử người hành nghề, nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm tại nhà người bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội nơi chăm sóc người bệnh hoặc các địa điểm khác nơi người bệnh cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Thông tư này áp dụng đối với người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh bệnh tại nhà, khám bệnh, chữa bệnh bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh tại nhà là người bệnh có tình trạng sức khỏe, bệnh lý hoặc hạn chế vận động không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm các đối tượng sau: Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; người từ 75 tuổi trở lên hạn chế khả năng đi lại; người bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc; người mắc bệnh mạn tính hạn chế khả năng đi lại hoặc liệt vận động.

Người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, nuôi dưỡng, chăm sóc người có công; người bệnh cần hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời. Trẻ em dưới 36 tháng tuổi và người cao tuổi không có người thân chăm sóc.

Theo dự thảo của Bộ Y tế, Quỹ BHYT thanh toán đối với thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất được sử dụng trong hoặc kèm theo các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại nhà theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia BHYT các quy định pháp luật về BHYT.

Bên cạnh đó, cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng cơ cấu chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà trên cơ sở chi phí thực tế. Cụ thể, không bao gồm cấu phần chi phí thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không sử dụng khi thực hiện khám bệnh chữa bệnh tại nhà (như chi phí điện, nước, nhân viên đón tiếp…);

Đồng thời, cơ sở y tế được phép bổ sung các chi phí cần thiết cho hoạt động khám tại nhà như chi phí đi lại, chi phí nhân công do tăng thêm thời gian của nhân viên y tế khi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà.