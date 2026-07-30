"Trao yêu thương 5" lan tỏa giá trị nhân ái đến người bệnh

ANTD.VN - Chiều 29/7, chương trình "Trao yêu thương 5" đã diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa An Việt trong không khí ấm áp và xúc động. Đây là hoạt động thường niên do Bệnh viện Đa khoa An Việt phối hợp cùng Nghệ sĩ Trà My tổ chức. Đồng thời, sự kiện này tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương giữa bệnh viện, các nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những bệnh nhân đang điều trị, mang đến nguồn động viên quý giá cả về vật chất lẫn tinh thần.

Qua 5 mùa tổ chức, chương trình "Trao yêu thương" đã trở thành một dấu ấn nhân văn của Bệnh viện Đa khoa An Việt. Sự kiện là dịp để tri ân những bệnh nhân và gia đình đã tin tưởng lựa chọn bệnh viện trong hành trình chăm sóc sức khỏe, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng thông qua sự chung tay của các nghệ sĩ, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành.

Bên cạnh đó, chương trình "Trao yêu thương 5" cũng mang đến chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa dành cho người bệnh. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do Nghệ sĩ Trà My cùng các nghệ sĩ khách mời biểu diễn đã tạo nên không gian gần gũi, vui tươi ngay trong khuôn viên bệnh viện. Âm nhạc trở thành liều thuốc tinh thần giúp các bệnh nhân và người nhà tạm quên đi những lo âu, căng thẳng trong quá trình điều trị, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Chương trình "Trao yêu thương" là dịp để tri ân những bệnh nhân và gia đình đã tin tưởng lựa chọn bệnh viện trong hành trình chăm sóc sức khỏe, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng thông qua sự chung tay của các nghệ sĩ, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành.

Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật, hàng trăm phần quà ý nghĩa đã được Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt cùng các nghệ sĩ và nhà tài trợ trao tận tay các bệnh nhân đang điều trị. Những món quà chứa đựng sự quan tâm và tình cảm chân thành của tập thể y bác sĩ, các mạnh thường quân cùng những người thực hiện chương trình.

Một trong những khoảnh khắc xúc động của chương trình "Trao yêu thương 5" là khi Ban Giám đốc bệnh viện, Nghệ sĩ Trà My cùng các nhà tài trợ trực tiếp đến từng phòng điều trị để thăm hỏi những bệnh nhân nặng không thể xuống tham dự chương trình. Những phần quà được trao tận nơi với mong muốn giúp người bệnh cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của đội ngũ y bác sĩ và cộng đồng trong những ngày điều trị khó khăn.

Ban Giám đốc bệnh viện, Nghệ sĩ Trà My cùng các nhà tài trợ trực tiếp đến từng phòng điều trị để thăm hỏi những bệnh nhân nặng không thể xuống tham dự chương trình.

Hàng trăm phần quà ý nghĩa đã được Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt cùng các nghệ sĩ và nhà tài trợ trao tận tay các bệnh nhân đang điều trị.

Nghệ sĩ Trà My cùng các nghệ sĩ khách mời tham dự sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa An Việt bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn tới Nghệ sĩ Trà My, các nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng các đơn vị đồng hành đã góp phần tạo nên thành công của chương trình. Theo đại diện bệnh viện, sự chung tay của các cá nhân và tổ chức đã mang đến những món quà thiết thực cho người bệnh, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do Nghệ sĩ Trà My cùng các nghệ sĩ khách mời biểu diễn đã tạo nên không gian gần gũi, vui tươi ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Hành trình "Trao yêu thương" đã được Bệnh viện Đa khoa An Việt duy trì trong nhiều năm qua. Từ những mùa đầu tiên đến nay, chương trình luôn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nghệ sĩ, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Không chỉ hướng đến các bệnh nhân, đây còn là dịp để tri ân đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã ngày đêm tận tụy chăm sóc sức khỏe người dân. Chính sự đồng hành bền bỉ ấy đã tạo nên một hoạt động mang đậm bản sắc nhân văn của bệnh viện.

Khép lại chương trình, những nụ cười, ánh mắt xúc động của người bệnh cùng sự sẻ chia của các nghệ sĩ và các đơn vị đồng hành đã để lại nhiều cảm xúc đẹp. Chương trình "Trao yêu thương 5" đang tiếp tục khẳng định sự quan tâm, tình yêu thương và lòng nhân ái là nguồn sức mạnh giúp người bệnh có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua bệnh tật, góp phần xây dựng một môi trường y tế giàu tính nhân văn và gắn kết cộng đồng.