Để mỗi cuộc thăm gặp đều an toàn, đúng quy định

ANTD.VN - Hoạt động thăm gặp thân nhân không chỉ giúp học viên duy trì mối liên hệ với gia đình, tạo động lực cai nghiện mà còn đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Vì vậy, mỗi buổi thăm gặp tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội đều được đơn vị tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm hài hòa giữa tính nhân văn và yêu cầu quản lý.

Thân nhân đến thăm, trò chuyện với học viên cai nghiện dưới sự giám sát của cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội.

Khu vực thăm gặp được bố trí khang trang, sạch sẽ, có vách ngăn cố định để học viên và thân nhân trao đổi nhưng không tiếp xúc trực tiếp. Toàn bộ khu vực được giám sát, cùng lực lượng cán bộ thường trực kiểm tra, theo dõi xuyên suốt từ khâu tiếp nhận đến khi kết thúc buổi thăm gặp.

Một trong những khâu quan trọng nhất là kiểm tra đồ dùng, quà do thân nhân gửi cho học viên. Từ thực phẩm, quần áo đến các vật dụng cá nhân đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chuyển vào khu quản lý. Quy trình này nhằm ngăn chặn việc đưa chất ma túy, vật phẩm cấm hoặc các đồ vật tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cơ sở.

Thực tế đã có trường hợp phát hiện vật phẩm cấm được cất giấu trong đồ gửi. Nhờ quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và tinh thần trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ, các vụ việc đều được phát hiện, xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến công tác quản lý, giáo dục và điều trị tại cơ sở.

Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 kiểm tra camera an ninh rà duyệt kỹ càng hoạt động thăm gặp, phòng ngừa những yếu tố bất ngờ.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định, cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ nhân viên luôn giữ thái độ chuẩn mực, tận tình hướng dẫn thân nhân thực hiện đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình gặp gỡ, động viên người thân trong môi trường an toàn, văn minh.

Việc tổ chức thăm gặp tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội thể hiện sự kết hợp giữa quản lý chặt chẽ và tính nhân văn trong công tác cai nghiện. Mỗi cuộc gặp không chỉ tiếp thêm động lực để học viên quyết tâm từ bỏ ma túy, mà còn góp phần giữ vững an ninh, an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.