Quốc hội xem xét quy định bảo vệ người cung cấp thông tin, tố giác hành vi rửa tiền

ANTD.VN - Cơ quan chức năng vừa đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.

Dịch vụ tài sản mã hoá là đối tượng báo cáo

Trong phiên họp sáng nay, 5/8, Quốc hội đã nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo Tờ trình, dự án Luật đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 về một số nội dung như:

Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN về lập, theo dõi, và phân tích trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung quy định về mở tài khoản và thực hiện giao dịch trên tài khoản cho Kho bạc nhà nước; Bổ sung quy định về nguyên tắc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam;

Sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế tài chính đặc thù của NHNN, đồng thời, sửa đổi, bổ sung chuyển thẩm quyền quy định về chế độ thu chi tài chính của NHNN từ Thủ tướng Chính phủ sang Chính phủ;

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức của NHNN;

Bổ sung quy định cho phép NHNN áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác so với mức quy định đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn hệ thống, đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng phải xây dựng và thực hiện lộ trình để đảm bảo tuân thủ mức quy định.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn trình bày Tờ trình

Đặc biệt, dự thảo đã bãi bỏ quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính đối với việc thực hiện kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và kiểm tra việc quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước.

Về Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định bao gồm: Khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi”; Bổ sung “Dịch vụ tài sản mã hóa là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, trách nhiệm về triển khai các biện pháp PCRT, thanh tra khi được Chính phủ giao, kiểm tra, giám sát đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực tài sản mã hóa của Bộ Tài chính;

Bổ sung, hoàn thiện quy định về nhận biết khách hàng của tổ chức tài chính, thông tin nhận biết khách hàng, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; Sửa đổi, bổ sung quy định minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý;

Bổ sung yêu cầu đối tượng báo cáo phải “thực hiện đầy đủ” các chính sách, quy trình nhận diện, đánh giá rủi ro về rửa tiền đối với sản phẩm, dịch vụ mới và sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới;

Sửa đổi trách nhiệm đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước, trách nhiệm lưu trữ tất cả hồ sơ của khách hàng và tất cả các giao dịch dưới dạng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử.

Đặc biệt, dự thảo còn bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền.

Đối với Luật Các tổ chức tín dụng 2024, dự thảo Luật bổ sung khoản 2 Điều 114 nội dung “Đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp” để tạo cơ sở pháp lý cho ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động trên cơ sở quy định của pháp luật về chứng khoán.

Rà soát quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính (KTTC) của Quốc hội tán thành sự cần thiết xây dựng Luật.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban KTTC đề nghị: Ban hành văn bản quy định chi tiết về chủ thể, phạm vi thông tin, cơ chế cung cấp, chia sẻ, khai thác dữ liệu trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam; Rà soát quy định về việc mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước; các trường hợp được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; cơ chế tài chính của NHNN;

Quy định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra NHNN; rà soát các quy định về kiểm toán nội bộ; làm rõ cơ chế kiểm soát độc lập thay thế khi bãi bỏ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ in, đúc và tiêu hủy tiền và quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước;

Làm rõ các trường hợp, điều kiện, tiêu chí, phạm vi, thời hạn áp dụng, thủ tục công khai và chế độ báo cáo khi cho phép áp dụng một hoặc một số tỷ lệ an toàn khác so với mức quy định; thẩm quyền xác định trường hợp “thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội” và cơ chế kiểm soát rủi ro.

Quang cảnh phiên họp

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, Ủy ban KTTC yêu cầu rà soát khái niệm và hướng dẫn tiêu chí xác định “chủ sở hữu hưởng lợi” (CSHHL); Đánh giá tính hợp lý của các thông tin được yêu cầu thu thập, xác minh; khả năng tiếp cận các nguồn dữ liệu phục vụ xác minh thông tin nhận biết khách hàng; rà soát quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ, dịch vụ tài sản mã hóa; hướng dẫn cơ chế thu thập, xác minh, cập nhật, lưu trữ thông tin, hồ sơ.

Về sửa đổi, bổ sung Điều 114 Luật Các tổ chức tín dụng, Ủy ban KTTC đề nghị quy định chi tiết về trách nhiệm và nghĩa vụ của ngân hàng thương mại khi làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) của trái phiếu doanh nghiệp (TPDN); trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan; điều kiện thực hiện đại lý quản lý TSBĐ của TPDN.