Mặt trận thành phố Hà Nội tri ân các cựu chiến binh tiêu biểu

ANTD.VN - Ngày 21-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, tọa đàm và tri ân 130 CCB là thương binh tiêu biểu, đại diện hơn 25.000 CCB là thương binh trên địa bàn thành phố cùng các CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quà cho các cựu chiến binh



Tại chương trình, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội Lê Như Đức cho biết, Hà Nội hiện là địa phương có số lượng thương binh, liệt sĩ lớn nhất cả nước với hơn 800.000 người, trong đó có 6.723 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ và hơn 13.000 người bị nhiễm chất độc hóa học.

Những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các cấp, các ngành luôn xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, thành phố đã trao 114.562 suất quà với tổng kinh phí hơn 273 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với người có công.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội luôn xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là trách nhiệm và tình cảm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại chương trình

Những kết quả đạt được thời gian qua thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; chủ động rà soát các trường hợp còn khó khăn về nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, đưa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội CCB Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao quà tri ân tới 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao quà cho các cựu chiến binh

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Hội CCB thành phố đã hỗ trợ 79 căn nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao, khó khăn trong đi lại với tổng kinh phí 2,658 tỷ đồng.

Hội CCB thành phố tiếp tục triển khai Đề án 03 "Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo", hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà, trao 21 sổ tiết kiệm và tặng bò giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 1,486 tỷ đồng.