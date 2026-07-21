Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải giữ Quyền Bộ trưởng Nội vụ

ANTD.VN - Chiều 21/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì công bố, trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ với đồng chí Nguyễn Tiến Hải và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ với đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ. Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có các quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải; chỉ định chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1965), có hơn 40 năm kinh nghiệm công tác, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại tỉnh Cà Mau như: Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; từ tháng 1/2025 đến nay, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang - địa bàn chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh (sinh năm 1977) có hơn 26 năm kinh nghiệm công tác tại cơ sở, giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (sau sáp nhập); từ tháng 9/2025 đến nay giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – địa bàn chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ.

Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hoài Anh được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, tư duy khoa học, giàu kinh nghiệm từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực và những cống hiến của các đồng chí; dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, địa phương nơi công tác.

Việc được giao đảm nhận những trọng trách mới thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đồng chí.

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp của đồng chí Đỗ Thanh Bình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời gian qua; mong đồng chí Đỗ Thanh Bình với kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua quá trình công tác ở cả Trung ương và địa phương, trên cương vị công tác mới tiếp tục phấn đấu, cố gắng và đóng góp cho sự nghiệp chung.

Thủ tướng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; theo đó, cùng tập thể Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tận tụy vì sự nghiệp chung.

Cùng với đó, nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với những công việc trong trung hạn và dài hạn.

Đồng thời, tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược quan trọng, nhất là thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2; tập trung hoàn thành 100% các đề án trong Chương trình công tác; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực thực thi và kiểm tra, giám sát thường xuyên...