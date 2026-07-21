Triển khai quy chế phối hợp tại cơ sở sau sáp nhập

ANTD.VN - Ngày 21/7, Công an phường Yên Nghĩa (thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với hệ thống chính trị cơ sở và Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường, cùng đại diện hệ thống chính trị phường, các Tổ dân phố, Tổ hòa giải và Đội công tác xã hội tình nguyện.

Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa nhấn mạnh tính chất bước ngoặt của mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, đặt lên vai cơ sở áp lực quản lý trực tiếp và phải lắng nghe nhân dân kịp thời hơn. Trong bối cảnh vừa hoàn thành sáp nhập tổ dân phố, quy mô dân số lớn hơn và địa bàn đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của Thành phố, đồng chí yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự phải chủ động, vững chắc.

Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, hướng dẫn nghiệp vụ, nhưng hệ thống chính trị cơ sở phải là "cánh tay nối dài". Các cấp ủy, tổ dân phố cần tiếp tục phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hoàn thành chỉ tiêu Đề án 06, đồng thời chủ động hóa giải mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh để triệt tiêu nguồn gốc tội phạm.

Trong chương trình hội nghị, Trung tá Đinh Hữu Thành, Phó trưởng Công an phường đã trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo ANTT sau 1 năm vận hành theo mô hình chính quyền mới. Báo cáo thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đối tượng tại cơ sở.



Trung tá Đinh Hữu Thành, Phó trưởng Công an phường Yên Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Dưới sự điều hành của Trung tá Nguyễn Hữu Long, Phó trưởng Công an phường, phần thảo luận đã tập trung lấy ý kiến từ đại diện các tổ dân phố nhằm làm rõ các nhóm vấn đề trọng tâm gồm: thực trạng bám, nắm địa bàn và biến động nhân khẩu sau sáp nhập; nhận diện những khó khăn trong hòa giải mâu thuẫn nội bộ nhân dân mới phát sinh; kinh nghiệm và giải pháp tiếp cận, cảm hóa đối tượng của Đội xã hội tình nguyện. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất hoàn thiện kênh thông tin liên lạc thông suốt giữa lực lượng quản lý địa bàn, đặc biệt là Cảnh sát khu vực, với hệ thống chính trị cơ sở...

Ra mắt lực lượng trực tiếp phụ trách địa bàn các tổ dân phố mới

Nhằm khép kín công tác quản lý ngay sau khi sắp xếp lại địa giới, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Trưởng Công an phường về việc phân công lực lượng Cảnh sát khu vực cùng các đội nghiệp vụ (An ninh, Cảnh sát phòng chống tội phạm, Cảnh sát trật tự) trực tiếp phụ trách địa bàn các tổ dân phố mới, kiên quyết không để xảy ra "khoảng trống" an ninh trong giai đoạn chuyển giao.



Triển khai quy chế phối hợp, siết chặt an ninh trật tự tại cơ sở sau sáp nhập

Để tạo cơ chế vận hành đồng bộ, đại diện các bên đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp. Cơ chế này thiết lập kênh thông tin liên lạc 24/7 nhằm nắm bắt biến động nhân khẩu, gắn kết các lực lượng trong công tác "làm sạch" dữ liệu dân cư và duy trì các mô hình phòng cháy chữa cháy. Quy chế cũng phân định rõ trách nhiệm phối hợp phân công tình nguyện viên, đoàn thể tiếp cận, giáo dục đối tượng lầm lỗi và xử lý mâu thuẫn nội bộ từ cơ sở.

Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường Yên Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Trưởng Công an phường Yên Nghĩa quán triệt toàn lực lượng khẩn trương chuyển trạng thái từ "thay đổi tổ chức" sang "ổn định và phát triển". Ban chỉ huy Công an phường yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ được phân công địa bàn mới lập tức bám cơ sở, phối hợp chặt chẽ cùng cán bộ tổ dân phố rà soát di dân, bảo đảm tuyệt đối nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm".

Bên cạnh việc duy trì tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" cho dữ liệu dân cư, lực lượng Cảnh sát khu vực phải siết chặt mối quan hệ với quần chúng, lấy sự đùm bọc, hỗ trợ của nhân dân và hệ thống chính trị cơ sở làm nền tảng để giữ vững thế trận an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.