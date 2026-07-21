Sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc có thể giúp giảm giá sách

ANTD.VN - Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới.

Kế hoạch năm học 2026-2027 sẽ phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản sách giáo khoa.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên vừa yêu cầu rà soát công tác in ấn, phát hành, cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo năm học tới có đủ sách theo đúng kế hoạch.

Báo cáo về công tác chuẩn bị sách giáo khoa năm học mới, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh cho biết, đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát, chỉnh lí, cập nhật nội dung sách giáo khoa theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia thẩm định và Bộ GDĐT để phục vụ việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Từ năm học 2024-2025 đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã 2 lần giảm giá sách giáo khoa vào thời điểm tháng 2/2024 và tháng 12/2024. Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành sách giáo khoa trong thời gian tới.

Kế hoạch năm học 2026-2027 sẽ phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản sách giáo khoa và 37,32 triệu bản sách bài tập. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị Bộ GDĐT nghiên cứu, chỉ đạo các sở GDĐT xây dựng kế hoạch khả thi theo lộ trình, trước hết phải ổn định tình hình sử dụng sách giáo khoa của năm học 2026-2027.

Cùng với đó, địa phương cũng xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học 2027-2028 theo đúng quy định để Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chủ động in, phát hành đúng số lượng, chủng loại sách giáo khoa, tránh tình trạng thừa thiếu gây đọng vốn, lãng phí.

Được biết, hiện đã có nhiều địa phương triển khai miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh, người học các chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và chương trình xóa mù chữ, theo hình thức mượn-trả, ngay từ năm học 2026-2027.

Từ năm học 2026-2027, TP.Huế cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các đối tượng theo quy định.

Theo lộ trình trong Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, từ năm học 2029-2030, học sinh trong cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa.