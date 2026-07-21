Công an Hà Nội chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ X

ANTD.VN -Sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng Công an Thủ đô đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp, gắn bó trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiệm kỳ mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp, đồng hành cùng dân tộc và Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Góp phần vào thành công của Đại hội, CATP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn; phối hợp chặt chẽ với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra trang nghiêm, đúng Hiến chương Giáo hội, đúng quy định của pháp luật và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm tái nhiệm vị trí Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Tân Ban Trị sự và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm suy cử giữ cương vị Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng chí Phó Giám đốc chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội; chúc mừng Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đồng chí khẳng định đây là niềm vui chung của Ban Trị sự, các hòa thượng, tăng ni và đông đảo phật tử Thủ đô; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và ủng hộ của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Ban Trị sự cùng toàn thể tăng ni, phật tử trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt phương châm hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, bình yên và phát triển.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương trong việc phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Trị sự khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc; vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, thể hiện mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, gắn bó giữa CATP và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục đồng hành, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.