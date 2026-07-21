Hiệp đồng bảo vệ an ninh mạng Thủ đô

ANTD.VN - Chiều nay (21-7), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Thiếu tướng Lê Văn Tuân; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại lễ ký kết

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng chủ trì.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Tuân; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng đại diện Phòng chức năng thuộc hai đơn vị.

Đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Vũ Đình Dũng, Phó trưởng Phòng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội cho biết: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không chỉ tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách của Bộ Công an với Công an Thủ đô, mà còn đặt nền tảng quan trọng để xây dựng "lá chắn thép" bảo vệ không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ.

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giữa hai đơn diễn ra trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng, hoạt động gián điệp mạng, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu và tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi tập trung nhiều hệ thống thông tin trọng yếu, cơ sở dữ liệu quan trọng và đang đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh. Đây cũng là mục tiêu trọng điểm mà các đối tượng tấn công mạng, tội phạm công nghệ cao thường xuyên nhắm tới. Chính vì vậy, việc hình thành cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Hà Nội được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ an ninh dữ liệu, an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Chương trình phối hợp tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm, gồm: thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên; giám sát, cảnh báo và ứng cứu sự cố an ninh mạng 24/7; phối hợp xây dựng Trung tâm An ninh mạng thành phố Hà Nội; đào tạo, huấn luyện lực lượng chuyên trách; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh: “Bảo đảm an ninh mạng không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách mà đã trở thành yêu cầu chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, gắn chặt với quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số”.

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu việc triển khai Chương trình phối hợp phải bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi đơn vị; tăng cường trao đổi thông tin, chủ động nhận diện, cảnh báo sớm các nguy cơ, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống trên không gian mạng.

Đặc biệt, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ đồng hành, hỗ trợ Công an TP Hà Nội trong xây dựng Trung tâm An ninh mạng thành phố, từ tư vấn giải pháp công nghệ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kết nối dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực đến tổ chức diễn tập thực chiến, ứng cứu sự cố và đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Xây dựng "lá chắn thép" bảo vệ không gian mạng Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá việc ký kết Chương trình phối hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Công an Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh: “Cùng với tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh mạng cũng như bảo vệ hệ thống dữ liệu của thành phố. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng chuyên trách Bộ Công an với lực lượng Công an Thủ đô trong công tác phòng ngừa, phát hiện sớm, đấu tranh, xử lý các nguy cơ, vụ việc phức tạp trên không gian mạng”.

Người đứng đầu Công an thành phố khẳng định đây cũng là nền tảng quan trọng để Công an TP Hà Nội triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Trung tâm An ninh mạng thành phố; từng bước hình thành hệ thống giám sát, cảnh báo sớm, ứng cứu sự cố hiện đại, đồng bộ với Trung tâm An ninh mạng quốc gia, đáp ứng yêu cầu bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu của Thủ đô.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an TP Hà Nội

Chương trình phối hợp còn mở ra cơ chế chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sớm các lỗ hổng bảo mật, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mạng; hỗ trợ điều tra các vụ án có yếu tố nước ngoài; đồng thời tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng, góp phần xây dựng lực lượng đủ năng lực làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Hà Nội không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc chủ động bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, giữ vững an ninh, an toàn dữ liệu và tạo môi trường số an toàn, lành mạnh phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên số.