Tết Độc lập – Triệu trái tim chung một niềm vui, niềm tự hào

ANTD.VN - Những ngày tháng Tám lịch sử, không khí trên khắp cả nước rộn ràng hơn bởi niềm vui, niềm tự hào và sự háo hức hướng về ngày Quốc khánh 2/9.

Trong những ngày cả nước chung một niềm vui, tình yêu Tổ quốc hiện lên từ những điều bình dị nhất, từ lá cờ trước mỗi ngôi nhà, một hành động đẹp, một công việc được làm tận tâm hay cách ứng xử văn minh với cộng đồng.

Rạng rỡ sắc đỏ ngày Tết Độc lập

Mùa Thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc bằng những dấu mốc không thể nào quên. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

Đến nay, 81 năm trôi qua, ý nghĩa của ngày Quốc khánh vẫn vẹn nguyên trong tâm thức mỗi người Việt Nam. Không khí hướng về ngày Độc lập cũng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các địa danh lịch sử và những câu chuyện về thế hệ cha ông được chia sẻ rộng rãi, thể hiện tình yêu quê hương bằng cách gần gũi, trẻ trung nhưng vẫn trang trọng.

Theo ghi nhận của PV An ninh Thủ đô, tại Hà Nội, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu hiện diện trên nhiều tuyến phố, khu dân cư, trường học, công sở… Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên không gian vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết.

Người dân, du khách thong thả dạo phố, chụp ảnh lưu niệm, tận hưởng không khí đặc biệt của mùa Thu lịch sử. TP Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân trong dịp lễ.

Bà Trần Thị Bích Ngà (65 tuổi, phường Bạch Mai, Hà Nội) chia sẻ rằng mỗi dịp Quốc khánh, khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các con phố, bà lại cảm nhận rõ hơn niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước. Ngày 2/9 luôn mang đến cho bà một cảm xúc rất đặc biệt. Đó là niềm tự hào về lịch sử dân tộc, đồng thời cũng nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biết trân trọng cuộc sống hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng biết bao hy sinh để giành được.

"Quốc khánh là dịp để các thế hệ trong gia đình cùng nhau nhắc nhớ về lịch sử. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những ngày lễ lớn của đất nước càng có ý nghĩa trong việc bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm, nhất là với thế hệ trẻ" - bà Ngà khẳng định.

Với bà Bích Ngà, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến đất nước ngày càng đổi mới, phát triển.

Anh Jean Dupont (một du khách người Pháp) cho biết, rất may mắn khi đến Việt Nam đúng dịp Quốc khánh. “Trong tôi, Hà Nội thật tuyệt, những ngày này như khoác lên mình một tấm áo mới khi người dân cùng mặc áo đỏ sao vàng, vui chơi và chụp ảnh tại các địa điểm nổi tiếng” – du kháchn Jean Dupont vui vẻ nói.

Không chỉ ở các TP lớn, không khí Quốc khánh tại nhiều vùng quê cũng hiện diện theo cách giản dị, gần gũi: Lá cờ đỏ trước mỗi mái nhà, đường làng ngõ xóm được chỉnh trang, những cuộc gặp gỡ giữa người thân, hàng xóm và các hoạt động văn hóa, thể thao tại khu dân cư.

Cô Nguyễn Thị Thu (một nhà giáo ở Hà Tĩnh) chia sẻ rằng, cứ đến dịp 2/9, đường làng, ngõ xóm lại rực rỡ cờ đỏ. Người dân háo hức bởi Quốc khánh không chỉ là ngày lễ mà còn là dịp để trở về, gặp gỡ người thân, cùng treo lá cờ Tổ quốc trước nhà và nhắc nhau nhớ về ngày đất nước độc lập.

Dù ở thành thị hay nông thôn, miền xuôi hay miền núi, mỗi người có một cách đón Quốc khánh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Niềm tự hào là người Việt Nam.

Sắc đỏ rộn ràng trên những miền quê.

Khi lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ

Cả nước cùng đón ngày Quốc khánh bằng niềm tự hào về quá khứ, niềm vui trong hiện tại và niềm tin hướng tới tương lai. Với những người từng sống trong thời khắc đất nước giành độc lập, ngày 2/9 là ký ức sống động không thể phai mờ. Còn với thế hệ trẻ hôm nay, đây lại là dịp để tìm hiểu lịch sử, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và độc lập.

Tình yêu nước của giới trẻ không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn hiện diện trong những tấm ảnh, dòng chia sẻ trên mạng xã hội và các hoạt động cộng đồng. Không gian mạng trở thành nơi nhiều bạn trẻ lan tỏa câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam bằng hình ảnh trực quan, video ngắn và ngôn ngữ gần gũi.

Bạn Nguyễn Hoàng Phúc (học sinh tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, kỳ nghỉ Quốc khánh vừa là thời gian nghỉ ngơi sau những ngày học tập căng thẳng, vừa là dịp để thực hiện những dự định cùng bạn bè. Khi dạo quanh những con phố ngập sắc đỏ hoặc xem các nội dung về ngày Độc lập trên mạng xã hội, Phúc cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc. Vì vậy, Phúc cùng bạn bè chụp ảnh với cờ Tổ quốc và chia sẻ những câu chuyện lịch sử để lan tỏa năng lượng tích cực.

Nguyễn Thu Hà (21 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) chọn cách đón Quốc khánh rất riêng. Từ dự định sẽ cùng nhóm bạn dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ngắm cờ hoa và chụp ảnh trong trang phục áo dài. “Đứng giữa không gian ngập sắc đỏ, tôi cảm thấy bình yên và tự hào khó tả”, Hà chia sẻ.

Trong nhịp sống hiện đại, cách thể hiện lòng yêu nước của mỗi thế hệ có thể khác nhau.

Trong khi đó, Đỗ Mạnh Cường (33 tuổi, chuyên gia IT tại Hà Nội) cho rằng, mạng xã hội là một cách nhanh chóng để giới trẻ lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến bạn bè quốc tế. Theo anh Cường, lịch sử sẽ trở nên gần gũi hơn nếu được kể bằng hình ảnh đẹp và ngôn ngữ phù hợp với người trẻ.

Từ những cách thể hiện trên cho thấy, lịch sử không hề xa cách với thế hệ trẻ. Khi được kể bằng phương thức phù hợp, lịch sử có thể trở thành nguồn cảm hứng để người trẻ thêm hiểu, thêm yêu quê hương và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với đất nước.

Với nhiều bạn trẻ hôm nay, Quốc khánh 2/9 không chỉ là một ngày nghỉ lễ hay dịp để hòa mình vào không khí rực rỡ cờ hoa trên khắp các tuyến phố, đó còn là thời điểm để nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, cảm nhận rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và nuôi dưỡng niềm tự hào về một Việt Nam đang không ngừng phát triển.

Có thể thấy rằng, 81 năm sau ngày Độc lập, đất nước đã đi qua nhiều chặng đường với không ít khó khăn, thử thách. Những thành tựu hôm nay là kết quả của sự hy sinh, nỗ lực và đoàn kết của nhiều thế hệ.

Vì vậy, mỗi mùa Quốc khánh cũng là một lần những giá trị ấy được nhắc nhỡ chúng ta về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.