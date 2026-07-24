Hành trình "Đền ơn đáp nghĩa" chan chứa tình người của Công đoàn Công an Thủ đô

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026) và 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, Công đoàn Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà và tri ân các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Chuyến đi mang theo tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đoàn viên Công an Thủ đô tới những người chiến sĩ đã cống hiến một phần xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hành trình từ trái tim đến trái tim

Trong không khí những ngày tháng 7 lịch sử, khi cả nước đang hướng về các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", chuyến xe mang tên "Tri ân" của Công đoàn CATP Hà Nội lăn bánh hướng về vùng đất Bắc Ninh.

Hoạt động thiết thực không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Được sự đồng ý của Lãnh đạo CATP Hà Nội, Ban Công đoàn CATP do Thượng tá Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Công đoàn CAND, Trưởng ban Công đoàn CATP Hà Nội cùng đông đảo các cán bộ, đoàn viên công đoàn lực lượng Công an Thủ đô đã phối hợp cùng các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà động viên gần 100 thương, bệnh binh đang an dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Thượng tá Lương Đức Hải - Trưởng ban Công đoàn CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành từ lâu đã trở thành "mái nhà chung" của hàng trăm thương, bệnh binh nặng trở về từ các chiến trường năm xưa. Mỗi vết thương trên thân thể các bác, các anh là một minh chứng sống động cho thời kỳ gian khổ nhưng vô cùng anh hùng của dân tộc.

Đại diện Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đón nhận biểu trưng các sản phẩm bình đun nước siêu tốc của Công ty TNHH Tapuho Việt Nam trao tặng

Đại diện Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đón nhận biểu trưng các sản phẩm của Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc đẹp Thành Lộc trao tặng

Thay mặt cho cán bộ, đoàn viên công đoàn lực lượng Công an Thủ đô, Thượng tá Lương Đức Hải - Trưởng ban Công đoàn CATP Hà Nội đã có những chia sẻ đầy xúc động tại buổi gặp mặt. Thượng tá Lương Đức Hải nhấn mạnh: "Những ngày tháng 7, cả nước đang hướng về các hoạt động tri ân đến các thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Công đoàn CATP Hà Nội rất vinh dự và xúc động được đến thăm, gặp mặt, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta, chúng tôi luôn khắc sâu công ơn to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã không quản ngại gian khổ, mất mát, hy sinh chiến đấu để giành được độc lập cho ngày hôm nay. Máu xương của các thế hệ cha, anh đã đổ xuống để đổi lấy hòa bình cho đất nước, hạnh phúc cho Nhân dân. Chúng tôi vô cùng khâm phục ý chí, nghị lực của các bác, những người chiến sĩ năm xưa, dù chịu nhiều đau đớn từ những vết thương chiến tranh song vẫn giữ vững tinh thần 'tàn nhưng không phế', vẫn lạc quan và cống hiến. Các bác mãi là những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Những món quà do Công đoàn CATP Hà Nội trao tặng ngày hôm nay tuy nhỏ bé về vật chất nhưng là tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Công an Thủ đô gửi tới các đồng chí. Chúng tôi mong rằng chút quà nhỏ này sẽ góp phần sẻ chia, động viên các đồng chí có thêm niềm vui, giữ gìn sức khỏe trong cuộc sống".

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành hiện đang chăm sóc các thương bệnh binh nặng hạng 1/4, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 100%

Lời phát biểu mộc mạc nhưng chứa đựng trọn vẹn sự tôn kính và lòng biết ơn của thế hệ chiến sĩ Công an hôm nay đối với những hy sinh thầm lặng, cao cả của các thế hệ đi trước.

Hoạt động thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành không chỉ dừng lại ở một chương trình tri ân đơn thuần, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị đối với mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công an TP Hà Nội

Chung tay sẻ chia, lan tỏa hơi ấm nghĩa tình

Thượng tá Lương Đức Hải trao quà, thăm hỏi sức khoẻ các thương bệnh binh

Đồng hành cùng Công đoàn CATP Hà Nội trong hành trình ý nghĩa này, các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ cũng đã mang đến những phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho các thương, bệnh binh. Trong đó, Công ty TNHH Tapuho Việt Nam đã trao tặng các sản phẩm bình đun nước siêu tốc tiện lợi; Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc đẹp Thành Lộc gửi tặng các sản phẩm tinh chất nước mát gan Punggi (Hàn Quốc) nhằm hỗ trợ bồi bổ thể trạng cho các bác.

Đại diện Công ty TNHH Tapuho Việt Nam xúc động nắm tay các bác thương bệnh binh

Bày tỏ niềm vinh dự và sự xúc động sâu sắc khi được tham gia hành trình tri ân đầy nhân văn này, bà Lã Thị Quỳnh Thoan (La Quỳnh) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc đẹp Thành Lộc chia sẻ: "Được trực tiếp nắm chặt tay các bác, những người anh hùng đã dâng hiến một phần xương máu cho độc lập của dân tộc là một niềm vinh dự và xúc động vô cùng lớn đối với bản thân tôi cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.

Những phần quà chăm sóc sức khỏe mà chúng tôi mang đến ngày hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tất cả tấm lòng, sự kính trọng và tình cảm tri ân chân thành nhất mà doanh nghiệp muốn gửi tới các thế hệ đi trước. Chúng tôi mong muốn được góp một phần sức nhỏ bé để chăm lo, cải thiện sức khỏe cho các thương, bệnh binh, giúp các bác có thêm niềm vui, sự khỏe mạnh trong cuộc sống hằng ngày. Sự hy sinh của các bác mãi mãi là ngọn lửa soi đường cho thế hệ trẻ chúng tôi phấn đấu và cống hiến".

Nụ cười rạng rỡ và và cả những giọt nước mắt xúc động

Đáp lại tình cảm ấm áp của đoàn công tác Công đoàn CATP Hà Nội và các đơn vị đồng hành, không khí tại hội trường Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành như ngập tràn niềm vui. Những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt xúc động đã lăn trên gò má nhăn nheo của những người thương binh già.

Bà Lã Thị Quỳnh Thoan (La Quỳnh) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc đẹp Thành Lộc xúc động khi biết hoàn cảnh của thương binh Phạm Văn Thuyết

Đã gắn bó gần nửa thế kỷ với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, thương binh Phạm Văn Thuyết (73 tuổi, quê ở xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng) không giấu nổi sự nghẹn ngào khi cầm trên tay những phần quà nghĩa tình.

Thương binh Phạm Văn Thuyết xúc động chia sẻ: "Gần 50 năm sống và điều trị tại trung tâm, mỗi dịp tháng 7 về, chúng tôi lại cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương ấm áp từ cộng đồng, đặc biệt là từ các đồng chí Công an Thủ đô và các nhà tài trợ. Vết thương do đạn bom mỗi khi dở trời lại đau nhức, nhưng nhận được sự thăm hỏi, động viên chân thành thế này, chúng tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Sự ghi nhận và tình cảm của thế hệ trẻ hôm nay chính là động lực lớn nhất để những người thương binh như chúng tôi tiếp tục sống vui, sống khỏe, giữ vững bản chất anh bộ đội Cụ Hồ".

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Hoạt động thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành không chỉ dừng lại ở một chương trình tri ân đơn thuần, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị đối với mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công an TP Hà Nội.

Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, hành trình nghĩa tình này đã góp phần giáo dục sâu sắc truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công an Thủ đô.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh nặng

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh nặng

Sự hy sinh gian khổ của các thế hệ đi trước chính là nền tảng vững chắc cho hòa bình, độc lập hôm nay. Nhận thức rõ điều đó, mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn CATP Hà Nội nguyện tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô, vì hạnh phúc của Nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh trên cả nước.