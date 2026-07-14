Xử lý trường hợp tuyên truyền đạo trái phép tại bệnh viện

Sáng 13/7/2026, Công an phường Kim Liên, Hà Nội tiếp nhận tin báo từ lực lượng bảo vệ bệnh viện trên địa bàn về việc một phụ nữ có hành vi phát tán, tuyên truyền đạo trái phép trong khuôn viên bệnh viện, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã nhanh chóng có mặt, đưa người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tài liệu được Công an phường Kim Liên thu giữ

Quá trình làm việc với bà N.T.H. (SN 1969; trú tại xã Hạ Bằng, TP Hà Nội), Công an phường đã thu giữ 7 tài liệu phô tô khổ A4; 18 cuốn tài liệu in màu; 5 "thẻ Bình An" và 2 đồ treo ô tô hình hoa sen phục vụ việc phát tán, tuyên truyền đạo trái phép.

Tại cơ quan Công an, bà H. được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời làm rõ việc phát tán tài liệu, tuyên truyền trái phép tại nơi công cộng là hành vi vi phạm quy định, có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường khám, chữa bệnh.

Sau khi được vận động, bà H. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền đạo trái phép tương tự.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.