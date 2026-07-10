Xử phạt người đăng tải thông tin sai sự thật về quy hoạch khu Trung tâm chính trị Ba Đình

ANTD.VN -Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Hà Nội phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội xác minh, làm rõ và xử lý một trường hợp đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật về quy hoạch mới của Thủ đô liên quan đến khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin bịa đặt về công tác quy hoạch khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình theo quy hoạch mới của Thủ đô. Nội dung bài viết đã gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là T.Q.T (SN 1982, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan Công an, T.Q.T khai nhận đã thu thập thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng nguồn gốc, tính chính xác trước khi đăng tải, chia sẻ lên trang Facebook cá nhân. Bài viết sau đó được nhiều người tiếp cận, bình luận, đưa ra những nhận định mang tính suy diễn, tiêu cực, gây hoang mang trong dư luận.

Cơ quan chức năng làm việc với T.Q.T

Ngày 30/6/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Q.T số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trong thời gian Thành phố đang triển khai các định hướng quy hoạch, phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn và thực hiện nhiều dự án trọng điểm, việc xuất hiện các thông tin sai lệch, thiếu căn cứ có thể gây nhiễu loạn dư luận, ảnh hưởng đến quá trình triển khai các chủ trương, chính sách. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ nguồn gốc và tính chính xác của thông tin, hình ảnh trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tránh tiếp tay lan truyền tin giả và vi phạm pháp luật.