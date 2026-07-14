Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng kịch trần, VN-Index đảo chiều lấy lại sắc xanh

ANTD.VN - Diễn biến bất ngờ đến vào cuối phiên giao dịch khi nhiều cổ phiếu lớn ngược dòng đi lên giúp VN-Index lấy lại sắc xanh. Cổ phiếu PNJ sau chuỗi phiên giảm sâu hôm nay đảo chiều ngoạn mục, tăng kịch trần.

Trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường chứng khoán giao dịch đầy tiêu cực với sắc đỏ áp đảo trên cả 3 sàn, VN-Index có thời điểm giảm hơn 46 điểm. Tuy nhiên, nhịp hồi kỹ thuật cuối phiên đã giúp chỉ số sàn HOSE thu hẹp đà giảm còn gần 28 điểm, thành công giữ mốc 1.800 điểm.

Phiên hôm nay, thị trường tiếp tục giao dịch với sắc đỏ áp đảo. Cặp đôi cổ phiếu lớn VIC, VHM mất trên dưới 3%, dẫn đầu đà giảm trong nhóm bluechip đã khiến VN-Index giảm sâu trong hầu hết phiên giao dịch.

Tạm dừng nghỉ trưa, sàn HOSE chỉ còn 96 mã tăng và 182 mã giảm, VN-Index giảm 18,09 điểm (-1,00%), xuống 1.782,45 điểm.

Trên sàn HNX có 49 mã tăng và 52 mã giảm, HNX-Index tăng 1,61 điểm (+0,55%), lên 293,51 điểm. UpCoM-Index cũng giảm 0,29 điểm (-0,23%), xuống 126,2 điểm.

Chứng khoán đảo chiều cuối phiên giúp VN-Index giữ được mốc 1.800 điểm

Diễn biến bất ngờ đến trong phiên chiều với sự đảo chiều của nhiều cổ phiếu lớn. Nhóm cổ phiếu dầu khí hôm nay giao dịch tích cực trước diễn biến giá dầu tăng mạnh. Trong đó, BSR tăng mạnh 5,6%; GAS tăng 4,1%, PLX tăng 3,5%...

Trong khi VHM, VRE, VIC cũng thu hẹp đà giảm còn lần lượt 1,5%, 1,2% và 1,1%.

Chốt phiên, rổ VN30 có tới 19 mã tăng, chỉ còn 10 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Trên toàn sàn, sắc xanh lan rộng trong phiên chiều với 191 mã tăng điểm, số mã giảm là 113. Đặc biệt, sau chuỗi phiên giảm sâu, cổ phiếu PNJ đã hồi phục ngoạn mục. Trong phiên sáng, cổ phiếu này tăng khoảng 3,5% nhưng đến phiên chiều đã vọt lên mức giá kịch trần, chốt phiên tại 46.900 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, một số mã chịu sức ép lớn và giảm sàn như GIL, ACC, TDC, BCE, SGT.

Chốt phiên, VN-Index đảo chiều tăng 6,09% (+0,34%) lên 1.806,63 điểm. Dù vậy, thanh khoản là điểm trừ với chỉ 565 triệu đơn vị được khớp lệnh, giá trị giao dịch đạt 14.262 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 196 tỷ đồng.

HNX-Index hôm nay tăng 5,44 điểm (+1,86%) lên 297,34 điểm với 84 mã tăng, 33 mã giảm. Khối lượng giao dịch hơn 56 triệu đơn vị, giá trị 1.061 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng gần 42 tỷ đồng trên sàn này.

UPCoM-Index là chỉ số duy nhất giảm với mức giảm nhẹ 0,46 điểm (-0,36%) xuống 126,03 điểm. Trên sàn có 105 mã tăng, 92 mã giảm. Thanh khoản 40,5 triệu đơn vị, giá trị 597 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index rung lắc và tạm kết phiên trong sắc xanh khi nhóm cổ phiếu lớn đứng khá vững.