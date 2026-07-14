Nền tảng để xây dựng năng lực cho sự phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam

ANTD.VN - Việc Carlsberg Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia) năm thứ tư liên tiếp, đồng thời lần đầu tiên nhận Giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award, là minh chứng cho cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập - nơi mỗi người đều có cơ hội phát triển và phát huy tối đa tiềm năng.

Mới đây, tập đoàn Carlsberg chính thức ra mắt chính sách đa dạng, công bằng & hòa nhập (DE&I) Toàn cầu, những dấu mốc này cũng mở ra một góc nhìn rộng hơn về vai trò của DE&I trong doanh nghiệp hiện đại. Làm thế nào để xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân đều được tôn trọng, trao cơ hội phát triển và phát huy trọn vẹn tiềm năng, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp? Đó cũng là chủ đề trong cuộc trao đổi của chúng tôi với bà Đặng Trần Ngọc Ngân - Giám đốc Cấp cao Nhân sự & Văn hóa Carlsberg Việt Nam.

Carlsberg Việt Nam tiếp tục được HR Asia vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 năm thứ tư liên tiếp, đồng thời lần đầu tiên nhận Giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026.

- Carlsberg Việt Nam vừa được HR Asia vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á bốn năm liên tiếp, đồng thời nhận Giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026. Những ghi nhận này có ý nghĩa như thế nào đối với Carlsberg Việt Nam?

Bà Đặng Trần Ngọc Ngân - Giám đốc Cấp cao Nhân sự & Văn hóa Carlsberg Việt Nam: Đây là những giải thưởng mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Không chỉ là những cột mốc đáng tự hào, các giải thưởng còn phản ánh những giá trị và văn hóa mà Carlsberg Việt Nam đã bền bỉ vun đắp trong suốt nhiều năm qua.

Việc được HR Asia vinh danh bốn năm liên tiếp cho thấy Carlsberg Việt Nam tiếp tục là nơi mà nhân viên cảm thấy mình có cơ hội học hỏi, phát triển và phát huy trọn vẹn tiềm năng. Còn giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026 mang một ý nghĩa sâu sắc hơn khi khẳng định rằng đa dạng, công bằng & hòa nhập không phải là một chương trình hay sáng kiến riêng lẻ, mà đã trở thành một phần trong cách chúng tôi lãnh đạo, hợp tác và đưa ra quyết định mỗi ngày.

Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của những ghi nhận này. Chúng khẳng định cam kết lâu dài của Carlsberg Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường làm việc, nơi mọi người đều cảm thấy được tôn trọng, hỗ trợ và trao quyền để đóng góp. Bởi văn hóa doanh nghiệp không thể được xây dựng bằng những nỗ lực nhất thời, mà được vun đắp qua từng trải nghiệm, từng hành động và từng quyết định mỗi ngày. Đó cũng là hành trình mà chúng tôi sẽ kiên định theo đuổi.

Giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026 ghi nhận cam kết lâu dài của Carlsberg Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc nơi mọi người đều được tôn trọng, hòa nhập và được trao cơ hội phát triển.

- Tập đoàn Carlsberg vừa ra mắt chính sách đa dạng, công bằng & hòa nhập (DE&I) toàn cầu. Theo bà, điều này phản ánh như thế nào về vai trò ngày càng quan trọng của DE&I trong doanh nghiệp hiện nay?

Bà Đặng Trần Ngọc Ngân - Giám đốc Cấp cao Nhân sự & Văn hóa Carlsberg Việt Nam: Tôi cho rằng việc Tập đoàn Carlsberg ban hành Chính sách DE&I Toàn cầu mới mang nhiều ý nghĩa, bởi điều đó khẳng định một xu hướng đang ngày càng rõ nét trong môi trường làm việc hiện đại: Đa dạng, công bằng & hòa nhập không tách rời hiệu quả kinh doanh, mà chính là một trong những yếu tố tạo nên hiệu quả đó.

Nếu trước đây, câu hỏi thường là "Vì sao DE&I quan trọng?" thì ngày nay, điều doanh nghiệp quan tâm hơn là "DE&I tạo ra giá trị như thế nào?" Tôi đặc biệt tâm đắc với ba nguyên tắc cốt lõi của chính sách: "Diversity Is Us. Equity Strengthens Us. Inclusion Empowers Us" - Đa dạng làm nên bản sắc. Công bằng tạo nên sức mạnh. Hòa nhập khơi mở tiềm năng.

Đa dạng mang đến những góc nhìn, trải nghiệm và cách tiếp cận khác nhau. Công bằng bảo đảm mỗi người đều có cơ hội phát triển và phát huy năng lực của mình. Còn hòa nhập chính là yếu tố kết nối những khác biệt đó để tạo nên sự hợp tác chặt chẽ hơn, khơi nguồn những ý tưởng mới và đưa đến những quyết định tốt hơn.

Theo tôi, đó cũng chính là vai trò của DE&I. Đây không phải là một chương trình hay sáng kiến riêng biệt, mà là một phần trong quá trình xây dựng những đội ngũ có hiệu suất cao và một tổ chức vững mạnh hơn. Khi doanh nghiệp biết trân trọng sự khác biệt, tạo ra một môi trường nơi mọi người được khuyến khích chia sẻ quan điểm, phản biện một cách cởi mở và học hỏi lẫn nhau, doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc thấu hiểu người tiêu dùng, thích ứng với những thay đổi của thị trường và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Vì lẽ đó, DE&I không chỉ là câu chuyện về con người, mà còn là nền tảng để xây dựng những năng lực cần thiết cho sự phát triển bền vững và thành công dài hạn của doanh nghiệp.

Các sáng kiến sống khỏe do chính nhân viên khởi xướng góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động góp phần xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp hơn.

- Carlsberg Việt Nam hiện thực hóa những nguyên tắc này trong trải nghiệm hằng ngày của nhân viên như thế nào?

Bà Đặng Trần Ngọc Ngân - Giám đốc Cấp cao Nhân sự & Văn hóa Carlsberg Việt Nam: Đối với Carlsberg Việt Nam, đa dạng, công bằng & hòa nhập không chỉ được thể hiện qua các chính sách, mà còn được phản ánh trong trải nghiệm hằng ngày của mỗi nhân viên tại nơi làm việc.

Chúng tôi mong muốn mỗi nhân viên đều có thể là chính mình, tự tin lên tiếng và tin rằng những góc nhìn của mình luôn được lắng nghe và tôn trọng, bất kể giới tính, thế hệ, tôn giáo, vùng miền hay vị trí công việc. Chúng tôi tin rằng những ý tưởng giá trị có thể đến từ bất kỳ ai trong tổ chức.

Đó cũng là lý do Carlsberg Việt Nam luôn khuyến khích đối thoại cởi mở, tạo điều kiện để nhân viên chia sẻ quan điểm và trao cơ hội để các đội ngũ trực tiếp trình bày sáng kiến với ban lãnh đạo như một phần của văn hóa phát triển. Khi mọi người cảm thấy được tin tưởng và lắng nghe, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ ý tưởng, hợp tác và cùng nhau phản biện để tìm ra những giải pháp tốt hơn. Đồng thời, những cuộc đối thoại đó cũng giúp đội ngũ lãnh đạo hiểu rõ hơn những thực tế từ hoạt động hằng ngày, qua đó đưa ra những quyết định sát với nhu cầu của tổ chức và con người.

Tinh thần ấy được nuôi dưỡng thông qua nhiều sáng kiến như chiến dịch "Come As You Are" trong Tháng Tự hào (Pride Month), SHELeads – cộng đồng phát triển nữ lãnh đạo của Carlsberg Việt Nam, cam kết thực hiện các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ của Liên Hợp Quốc (Women's Empowerment Principles – WEPs), cùng nhiều sáng kiến chăm sóc sức khỏe do chính nhân viên khởi xướng nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động góp phần xây dựng môi trường làm việc.

Đối với chúng tôi, thước đo của DE&I không nằm ở số lượng chương trình được triển khai, mà ở cách nhân viên cảm nhận và trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp mỗi ngày. Việc đạt 86 điểm Inclusion Index, đồng thời nằm trong nhóm 10% doanh nghiệp có chỉ số hòa nhập (Inclusion) cao nhất theo chuẩn đánh giá toàn cầu của Glint, cùng với giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026, là nguồn động lực để chúng tôi tin rằng mình đang đi đúng hướng.

Quan trọng hơn cả, những kết quả đó cũng nhắc nhở chúng tôi rằng xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập là một hành trình không có điểm kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe nhân viên, học hỏi từ những trải nghiệm của họ và không ngừng hoàn thiện để cùng nhau xây dựng một tổ chức ngày càng gắn kết.

Tại Carlsberg Việt Nam, nhân viên được khuyến khích chia sẻ ý tưởng, phản biện đa chiều và đóng góp góc nhìn thông qua những cuộc đối thoại cởi mở với đội ngũ lãnh đạo.

- Trong thời gian tới, bà kỳ vọng điều gì về hành trình đa dạng, công bằng & hòa nhập tại Carlsberg Việt Nam?

Bà Đặng Trần Ngọc Ngân - Giám đốc Cấp cao Nhân sự & Văn hóa Carlsberg Việt Nam: Tôi mong rằng đa dạng, công bằng & hòa nhập sẽ được thấm nhuần trong văn hóa của Carlsberg Việt Nam đến mức mọi người cảm nhận được điều đó một cách tự nhiên trong công việc hằng ngày, không phải vì một chính sách, một mục tiêu hay một chương trình nào, mà bởi đó đã trở thành cách chúng tôi suy nghĩ, lãnh đạo và đồng hành cùng nhau.

Với tôi, thành công là khi cả lãnh đạo và nhân viên không còn xem DE&I là một chương trình hay ưu tiên riêng biệt. Khi đó, DE&I sẽ hiện diện trong từng hành động hằng ngày: từ cách chúng ta lắng nghe những góc nhìn khác nhau, đưa ra quyết định, hợp tác với nhau cho đến cách chúng ta tôn trọng và đối xử với nhau. Và tất nhiên, đó là một hành trình không bao giờ dừng lại.

Sau cùng, điều chúng tôi hướng tới còn vượt ra ngoài phạm vi của Carlsberg Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp, dù chỉ một phần nhỏ, vào việc xây dựng một tương lai nơi mọi người, dù khác biệt về xuất thân hay trải nghiệm, đều được ghi nhận vì những giá trị họ mang lại và có cơ hội bình đẳng để phát triển. Nếu có thể góp phần xây dựng những đội ngũ vững mạnh hơn, những nhà lãnh đạo bao trùm hơn và những môi trường làm việc nơi mỗi người đều có thể phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình, thì với tôi, đó mới là thành công theo đúng ý nghĩa trọn vẹn nhất.