Dòng vốn trái phiếu "chảy" mạnh vào bất động sản

ANTD.VN - Sau thời gian trầm lắng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần khởi sắc, đặc biệt ở nhóm bất động sản. Hoạt động phát hành tăng tốc từ quý II và đầu quý III, mở ra kỳ vọng về một chu kỳ huy động vốn mới cho nhóm địa ốc.

Làn sóng phát hành trái phiếu trở lại của các doanh nghiệp bất động sản không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn vốn ngoài kênh tín dụng ngân hàng mà còn phản ánh sự cải thiện đáng kể về niềm tin của thị trường. Trong bối cảnh áp lực đáo hạn nợ, nhu cầu vốn cho triển khai dự án và tái cơ cấu dòng tiền vẫn ở mức cao, việc nhiều doanh nghiệp huy động vốn thành công cho thấy nhà đầu tư đang dần cởi mở hơn với kênh trái phiếu sau giai đoạn nhiều biến động.

Diễn biến này thể hiện khá rõ từ quý II. Riêng trong tháng 4, thị trường ghi nhận 20 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá trị hơn 41.300 tỷ đồng, tăng khoảng 52% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt hơn 68.800 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng vốn trái phiếu chảy mạnh vào các doanh nghiệp bất động sản.

Trong giai đoạn này, nhóm bất động sản tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi chiếm khoảng một nửa tổng giá trị phát hành toàn thị trường trong tháng 4.

Chỉ riêng lĩnh vực này đã thực hiện 7 đợt phát hành với quy mô hơn 20.600 tỷ đồng. Đà phát hành tiếp tục được duy trì trong tháng 5 với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 15.400 tỷ đồng.

Bước sang tháng 6, hoạt động huy động vốn của khối bất động sản tăng tốc mạnh mẽ. Có 15 doanh nghiệp phát hành thành công 21 lô trái phiếu với tổng giá trị 60.664 tỷ đồng, đánh dấu tháng có giá trị phát hành riêng lẻ cao nhất của nhóm doanh nghiệp bất động sản kể từ đầu năm. Dòng vốn huy động chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp quy mô lớn. Đơn cử như Vinhomes với 5 lô trái phiếu trị giá 22.000 tỷ đồng. Theo sau là Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội với 9.300 tỷ đồng. CTCP Phát triển Bất động sản Hưng Long và Công ty TNHH ParkLand 53 cùng huy động 7.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự sôi động trở lại của thị trường không đồng nghĩa những thách thức đã hoàn toàn được tháo gỡ. Áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn ở mức lớn khi giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong quý II ước khoảng 42.200 tỷ đồng và dự kiến tăng lên hơn 73.300 tỷ đồng trong quý III.

Đáng chú ý, nhóm bất động sản chiếm hơn một nửa lượng trái phiếu đáo hạn, khiến nhu cầu tái huy động vốn của các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, trái phiếu vẫn được xem là một trong những kênh huy động vốn quan trọng đối với doanh nghiệp bất động sản, song việc phát hành cần được thực hiện theo hướng thận trọng và bền vững hơn. Nguồn vốn huy động phải gắn với năng lực tài chính thực tế, chất lượng tài sản và khả năng tạo dòng tiền của dự án, thay vì phụ thuộc vào phát hành mới để đảo nợ như giai đoạn trước.

Ở góc độ dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng áp lực đáo hạn không chỉ là thách thức mà còn có thể trở thành động lực thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển lành mạnh hơn. Khi khả năng tiếp cận vốn ngày càng phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm, các doanh nghiệp sẽ buộc phải nâng cao tính minh bạch, cải thiện quản trị tài chính và xây dựng uy tín với nhà đầu tư.

Đây cũng là nền tảng để thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn trong những năm tới.