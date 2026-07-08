Đua nhau “bắt đáy”, cổ phiếu PNJ được giải cứu

ANTD.VN - Dòng tiền bắt đáy sau 3 phiên giảm sàn đã giúp cổ phiếu PNJ đổi màu với hơn 25,6 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Thị trường chứng khoán có phiên phục hồi nhẹ thứ hai liên tiếp. VN-Index hôm nay tăng 5,45 điểm (+0,29%) lên 1.853,70 điểm với 172 mã tăng và 128 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 665 triệu đơn vị, giá trị gần 17.187 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với phiên hôm qua. Khối ngoại bán ròng 553 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán hồi phục phiên thứ hai liên tiếp

Tâm điểm giao dịch tiếp tục là cổ phiếu PNJ. Sau ba phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu này tiếp tục mở cửa phiên sáng nay ở mức giá sàn 47.250 đồng, tương đương mức giảm khoảng 33,5% so với giá đóng cửa ngày 2/7.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã gia tăng mạnh ngay ngay đầu phiên, nhanh chóng hấp thụ toàn bộ lượng dư bán giá sàn và kéo PNJ về gần tham chiếu. Chỉ trong phiên sáng, thanh khoản cổ phiếu này đã vượt 20 triệu đơn vị và chốt phiên giao dịch với hơn 25,6 triệu đơn vị khớp lệnh. Đây là cổ phiếu giao dịch sôi động thứ hai toàn sàn, chỉ sau SHB (hơn 40 triệu đơn vị).

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu PNJ bắt đầu từ ngày 3/7, do chịu tác động từ thông tin liên quan đến việc ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc P-Lab - công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, bị điều tra trong một vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương.

Hôm nay, nhờ lực cầu mạnh mẽ, cổ phiếu đã quay đầu tăng 2,36%, lên 52.000 đồng/cổ phiếu.

Lực đỡ thị trường hôm nay vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Rổ VN30 có 19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã đứng giá. Tuy nhiên, biên độ tăng tương đối hẹp với BSR tăng mạnh nhất 3,5%, còn lại đều tăng dưới 2%.

HNX-Index hôm nay khá mạnh 6,65 điểm (+2,26%) lên 300,39 điểm với 69 mã tăng và 66 mã giảm. Đóng góp chính là THD của Thaiholding tăng trần đã đóng góp tới hơn 3 điểm cho chỉ số sàn HNX.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 70 triệu đơn vị, giá trị 1.340 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 49 tỷ đồng.

UPCoM-Index chốt phiên tăng 0,62 điểm (+0,49%) lên 128,01 điểm với 144 mã tăng và 89 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 55,5 triệu đơn vị, giá trị 826 tỷ đồng.