Phú Quốc: Từ cuộc ứng cứu đoàn khách gặp nạn đến câu chuyện năng lực y tế của điểm đến

ANTD.VN -Tổ chức ứng cứu sự cố tai nạn đường biển trong vụ lật canô tại Phú Quốc cuối tuần qua không chỉ là cuộc chạy đua giành "thời gian vàng". Sự phối hợp giữa lực lượng cứu hộ, các cơ sở y tế trên đảo và các bệnh viện tuyến cuối cho thấy năng lực ứng phó y tế của Phú Quốc đang từng bước được hoàn thiện, khi đảo Ngọc hướng tới trở thành điểm đến và trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế.

Các cơ sở y tế trên đảo trong đó có Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã khẩn trương tiếp nhận, cấp cứu, điều trị các nạn nhân gặp nạn

Sau khi chiếc canô chở 32 du khách cùng tổ lái và hướng dẫn viên gặp sự cố lật úp trên đường từ Hòn Mây Rút trở về, các tàu du lịch hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu người. Các nạn nhân sau đó được đưa vào bờ, chuyển đến các cơ sở y tế trên đảo, trong đó Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tiếp nhận 23 trường hợp. Với 17 bệnh nhân còn dấu hiệu sinh tồn, đội ngũ y bác sĩ khẩn trương phân loại, cấp cứu và điều trị.

Có 15 bệnh nhân được theo dõi sức khỏe và xuất viện sau khi tình trạng ổn định. Hai trường hợp nặng được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Trong sự việc vừa qua, với bệnh nhân nặng có bệnh lý tim mạch phức tạp, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử ngay hai bác sĩ và một điều dưỡng đang thường trực tại Trung tâm Y tế Dương Đông đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc ngay trong đêm để phối hợp cấp cứu. Đồng thời, bệnh viện cũng điều động thêm hai chuyên gia về hồi sức và tim mạch từ TP HCM ra Phú Quốc, cùng đội ngũ bác sĩ tại chỗ hội chẩn và chuẩn bị phương án can thiệp khẩn cấp cho người bệnh.

Các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ TP.HCM và Bệnh viện đa khoa Kiên Giang đã được huy động tới Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc trong đêm để cùng đội ngũ bác sĩ tại chỗ phối hợp hội chẩn, can thiệp khẩn cấp

Điều đáng chú ý là toàn bộ quá trình đánh giá, hội chẩn và chuẩn bị can thiệp đều có thể thực hiện ngay trên đảo nhờ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị chuyên sâu. Bệnh viện hiện sở hữu hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tích hợp AI, CT phổ 512 lát cắt và đặc biệt là hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Philips Azurion - thiết bị duy nhất hiện có tại Phú Quốc cho phép can thiệp mạch vành, mạch não và xử trí nhiều trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ.

Trước đây, với những ca bệnh tương tự, phần lớn người bệnh phải chuyển khẩn cấp vào đất liền để can thiệp chuyên sâu, khiến thời gian tiếp cận điều trị kéo dài và nguy cơ bỏ lỡ "thời gian vàng" tăng lên đáng kể. Việc Phú Quốc hiện đã có thể triển khai các kỹ thuật can thiệp ngay tại đảo không chỉ giúp nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực điều trị chuyên sâu của hệ thống y tế địa phương.

Song song với nguồn lực tại chỗ, hệ thống y tế của tỉnh cũng được huy động nhanh chóng. Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã cử Phó Giám đốc bệnh viện cùng ê-kíp gồm hai bác sĩ và hai điều dưỡng vượt đường bộ và phà ra Phú Quốc ngay trong chiều 11/7 để hỗ trợ công tác cấp cứu, điều trị. Cùng với nhân lực, bệnh viện cũng cung cấp máu và các chế phẩm máu nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc cũng trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (thứ hai từ phải sang), đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân

Điểm đáng chú ý là quá trình ứng cứu được triển khai theo sự phối hợp của nhiều lực lượng. Từ cứu hộ trên biển, cấp cứu ngoại viện, các cơ sở y tế trên đảo đến sự hỗ trợ chuyên môn của bệnh viện tuyến cuối đều được kích hoạt gần như đồng thời, nhằm giúp người bệnh tiếp cận điều trị trong thời gian sớm nhất. Đây cũng là một minh chứng cho năng lực ứng phó đang dần được hình thành của hệ thống y tế Phú Quốc.

"Ngay khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ. Dù là chiều cuối tuần, toàn bộ nhân sự được huy động khẩn cấp. Hai xe cấp cứu cùng các ê-kíp lập tức đến hiện trường, trong khi tại bệnh viện, khu vực phân loại và cấp cứu cũng được thiết lập ngay. Những kịch bản tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân đã được chuẩn bị từ trước để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp", bác sĩ Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, cho biết.

Theo bác sĩ Thắng, việc chuẩn bị quy trình, nhân lực và trang thiết bị từ trước giúp bệnh viện có thể xử trí ngay các trường hợp nặng, đồng thời phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối đối với những ca bệnh phức tạp.

Không chỉ là việc xử trí một sự cố cụ thể, câu chuyện vừa qua cũng phản ánh quá trình từng bước nâng cao năng lực y tế của Phú Quốc để đáp ứng tốc độ phát triển của một đô thị du lịch và sự kiện quốc tế.

"Nếu phải chuyển bệnh nhân vào đất liền hoặc đến TP HCM, nhiều trường hợp có thể bỏ lỡ 'thời gian vàng', làm tăng nguy cơ biến chứng và di chứng. Sự hiện diện của một bệnh viện tại khu vực Nam đảo Phú Quốc mang lại lợi ích thiết thực không chỉ cho người dân địa phương mà còn cho du khách", bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nhận định.

Song hành với việc đầu tư sân bay, cảng biển, hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú và chuẩn bị cho APEC 2027, mạng lưới y tế trên đảo cũng từng bước được củng cố. Bên cạnh Trung tâm Y tế Phú Quốc và Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc ở khu vực Bắc đảo, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc tại An Thới góp phần bổ sung năng lực điều trị chuyên sâu cho khu vực Nam đảo, giúp người dân và du khách có thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại chỗ.

Toàn bộ quá trình đánh giá, hội chẩn và chuẩn bị can thiệp hiện có thể thực hiện ngay trên đảo khi các bệnh viện được đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị chuyên sâu.

Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống y tế của Phú Quốc cũng đang mở rộng khả năng kết nối với các bệnh viện tuyến cuối. Trong vụ việc vừa qua, các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy có mặt tại đảo ngay trong đêm tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc để phối hợp hội chẩn và hỗ trợ chuyên môn. Việc huy động nhanh các bác sĩ đầu ngành cho thấy khoảng cách chuyên môn giữa Phú Quốc và các trung tâm y tế lớn đang từng bước được thu hẹp nhờ điều kiện kết nối ngày càng thuận lợi.

Đối với một điểm đến đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, hạ tầng không chỉ được đo bằng sân bay, cảng biển hay các khu nghỉ dưỡng. Khả năng chăm sóc sức khỏe, ứng phó với các tình huống khẩn cấp và cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, đảm bảo an ninh y tế cũng ngày càng trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái hạ tầng - dịch vụ đang hoàn thiện và phát triển tại đảo Ngọc.

Điều này càng có ý nghĩa khi Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại và tổ chức sự kiện quốc tế của khu vực. Một hệ thống y tế ngày càng hoàn thiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương mà còn tạo thêm sự an tâm cho du khách, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi lựa chọn đảo Ngọc là điểm đến hoặc nơi phát triển lâu dài.

Nhìn từ cuộc chạy đua giành "thời gian vàng" sau vụ việc vừa qua, có thể thấy sự an tâm của một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi hạ tầng giao thông, những khu nghỉ dưỡng hay các công trình du lịch hiện đại. Khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp và một hệ thống y tế đủ năng lực cũng đang trở thành một phần quan trọng trong sức cạnh tranh của điểm đến. Với tốc độ gia tăng dân số, lượng khách du lịch và các sự kiện quốc tế trong những năm tới, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng y tế sẽ không chỉ nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của du khách, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi lựa chọn gắn bó với Phú Quốc.