Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

ANTD.VN - Giá vàng đã đảo chiều mạnh sau những động thái xung đột mới nhất giữa Iran và Hoa Kỳ liên quan đến eo biển Hormuz.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục diễn biến giảm mạnh. Vàng SJC giảm thêm 1,6 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên hôm qua, nâng mức giảm trong 2 phiên đầu tuần lên 3,1 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, giá kim loại quý này đang niêm yết giao dịch tại 143,8 – 146,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm sâu tương tự. Một số thương hiệu vàng nhẫn phổ biến đang niêm yết như sau: Nhẫn SJC 999.9 142,8 – 146,3 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 143,0 – 146,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 143,0 – 147,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 142,5 – 146,2 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 142,5 – 146,0 triệu đồng/lượng…

﻿ Giá vàng trong nước đã giảm hơn 3 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Trên thế giới, giá vàng vẫn đang tiếp đà giảm sâu. Phiên giao dịch 13/7 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) vàng giao ngay đã giảm tới hơn 119 USD mỗi ounce, tương đương mức giảm 2,9%, chốt phiên ở mức giá sát 4.000 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý phục hồi nhẹ nhưng cũng chỉ dao động quanh vùng giá 4.015 USD/ounce tính đến 9h30 sáng theo giờ Việt Nam.

Theo một số phân tích mới nhất, các cuộc tấn công quân sự gần đây ở vùng Vịnh đang gây áp lực đáng kể lên thỏa thuận ngừng bắn, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng giá vàng.

Sau khi ký Biên bản ghi nhớ (MoU) vào ngày 17/6, Iran và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán diễn ra hòa bình, dù không hoàn toàn suôn sẻ. Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz cho thấy ít nhất một mối quan hệ hợp tác đã tồn tại giữa hai bên.

Tuy nhiên, mối quan hệ này dường như đã xấu đi vào ngày 6/7 khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bắn tên lửa vào các tàu thương mại, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa từ phía Mỹ. Iran sau đó đã tấn công Bahrain, Kuwait và Qatar.

Các nhà phân tích lưu ý rằng giá kim loại quý đã giảm trên diện rộng sau các động thái mới này trong khi giá dầu tăng mạnh. Các cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột có thể ảnh hưởng đến sự ổn định giá cả và cuối cùng là chính sách tiền tệ.