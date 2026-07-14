Nâng chuẩn quản trị OECD trong hệ sinh thái Petrovietnam

ANTD.VN - Với điểm bình quân ACGS 2024 cao hơn mặt bằng doanh nghiệp niêm yết Việt Nam, cùng một doanh nghiệp tiệm cận ngưỡng ASEAN Asset Class, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang có những nền tảng cụ thể để nâng hạng quản trị trong hệ sinh thái các đơn vị thành viên.

Trong tiến trình nâng chuẩn quản trị công ty theo các nguyên tắc OECD, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Petrovietnam đang ghi nhận kết quả tích cực trên cả hai phương diện: từng bước tiếp cận các chuẩn đánh giá khu vực và duy trì mặt bằng quản trị cao hơn bình quân thị trường Việt Nam. Thống kê của Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) cũng cho thấy một nhóm doanh nghiệp dẫn dắt đã dần hình thành, với sự hiện diện ổn định trong nhiều bảng đánh giá về quản trị công ty và phát triển bền vững.

ACGS, viết tắt của ASEAN Corporate Governance Scorecard, là Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN, được xây dựng trên nền tảng các nguyên tắc quản trị công ty của OECD và sử dụng để đánh giá chất lượng quản trị của các doanh nghiệp niêm yết trong khu vực. Trong kỳ đánh giá ACGS 2024, điểm bình quân của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam đạt 60,2 điểm, trong khi nhóm doanh nghiệp Petrovietnam tham gia đánh giá đạt 63,7 điểm.

Petrovietnam bước đầu hình thành một nhóm đại diện có khả năng tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến của khu vực.

Nổi bật nhất là Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), doanh nghiệp đạt điểm cao nhất Việt Nam với 96,07. Kết quả này đưa PVCFC tiệm cận điểm của ASEAN Asset Class, nhóm doanh nghiệp có chất lượng quản trị cao trong khu vực ASEAN.

Bên cạnh PVCFC, PV Drilling và PVTrans cũng góp mặt trong nhóm ACGS20 Việt Nam. Sự hiện diện của ba doanh nghiệp cho thấy Petrovietnam đã bước đầu hình thành một nhóm đại diện có khả năng tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến của khu vực, trong đó PVCFC tạo dấu ấn rõ nét nhất.

Điểm bình quân vượt thị trường trong ba năm liên tiếp

Ở thị trường trong nước, kết quả qua các kỳ Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết cho thấy mặt bằng quản trị của nhóm doanh nghiệp Petrovietnam liên tục cao hơn bình quân chung của thị trường trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Số doanh nghiệp Petrovietnam tham gia đánh giá được duy trì tương đối ổn định qua các kỳ. Kết quả cao hơn thị trường vì vậy được xác lập trên một nhóm doanh nghiệp có tính đại diện tương đối nhất quán, phản ánh xu hướng nâng cao chất lượng quản trị qua nhiều năm.

Ở cấp độ từng doanh nghiệp, PVCFC, PV Drilling và PVTrans cùng được ghi nhận trong nhóm sáng kiến quản trị công ty VNCG50. Trong Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2025, cả ba doanh nghiệp tiếp tục có mặt trong nhóm quản trị công ty tốt. Riêng PVCFC đạt giải Nhất phát triển bền vững năm 2025 và là một trong những doanh nghiệp được ghi nhận áp dụng các chuẩn mực IFRS S1, IFRS S2.

Luật sư Hà Thu Thanh - Chủ tịch VIOD, nguyên Chủ tịch Deloitte Việt Nam đánh giá, khi những thực hành tốt được áp dụng rộng hơn, các điểm sáng hiện nay sẽ từng bước trở thành mặt bằng quản trị chung của toàn hệ sinh thái Petrovietnam.

Những kết quả trên cho thấy, Petrovietnam đã hình thành một nhóm doanh nghiệp có chất lượng quản trị nổi bật trên thị trường; trong đó PVCFC là đơn vị nổi bật tạo dấu ấn trên cả hai phương diện quản trị công ty và phát triển bền vững.

Nâng mặt bằng quản trị toàn hệ sinh thái

Theo Luật sư Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD, nguyên Chủ tịch Deloitte Việt Nam, các bảng điểm như ACGS giúp doanh nghiệp nhận diện vị trí hiện tại; còn quản trị theo thông lệ OECD hướng đến một hệ thống rộng hơn, trong đó HĐQT/HĐTV đảm nhiệm vai trò định hướng chiến lược, giám sát quá trình thực hiện và kiểm soát các rủi ro lớn; ban điều hành tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả. Sự phân định rõ ràng giúp doanh nghiệp nâng chất lượng quyết định, sử dụng vốn hiệu quả và xử lý rủi ro kịp thời.

Quản trị tốt trước hết giúp xác định rõ vai trò của HĐQT/HĐTV và ban điều hành. HĐQT/HĐTV định hướng chiến lược, giám sát quá trình thực hiện và kiểm soát các rủi ro lớn; ban điều hành tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả. Khi trách nhiệm được phân định rõ, doanh nghiệp có điều kiện nâng chất lượng quyết định, sử dụng vốn hiệu quả và xử lý rủi ro kịp thời.

Yêu cầu này đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp Petrovietnam, bởi phần lớn hoạt động trong những lĩnh vực có vốn đầu tư lớn, thời gian triển khai dài, công nghệ phức tạp và yêu cầu an toàn cao. Chất lượng quản trị vì vậy tác động trực tiếp đến hiệu quả dự án, khả năng kiểm soát chi phí, an toàn vận hành và sức chống chịu trước biến động của thị trường năng lượng.

Bà Hà Thu Thanh cũng nhấn mạnh quản trị công ty là “ngôn ngữ” để doanh nghiệp làm việc với nhà đầu tư, tổ chức tài chính và đối tác. Tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, khả năng kiểm soát rủi ro và cam kết phát triển bền vững giúp doanh nghiệp củng cố uy tín, thu hút nguồn lực và mở rộng cơ hội hợp tác.

Trong hệ sinh thái Petrovietnam, PVCFC đã có những kết quả nổi bật về quản trị và phát triển bền vững; PV Drilling và PVTrans cũng được ghi nhận ở nhiều bảng đánh giá. Kinh nghiệm từ các đơn vị này tạo thêm cơ sở để Petrovietnam chuẩn hóa và lan tỏa những thực hành quản trị hiệu quả trong toàn hệ sinh thái.

Theo đánh giá từ chuyên gia, từ nền tảng đã được xác lập, Petrovietnam có điều kiện tiếp tục mở rộng nhóm doanh nghiệp đạt chuẩn cao, chuẩn hóa hoạt động giám sát của HĐQT/HĐTV và lan tỏa các thực hành hiệu quả về công bố thông tin, quản trị rủi ro, phát triển bền vững trong toàn hệ sinh thái. Khi những thực hành tốt được áp dụng rộng hơn, các điểm sáng hiện nay sẽ từng bước trở thành mặt bằng quản trị chung của toàn hệ sinh thái Petrovietnam.