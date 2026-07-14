BIDV Napas Business - giải pháp thanh toán hiệu quả của doanh nghiệp

ANTD.VN - Vừa ra mắt cách đây không lâu, Thẻ tín dụng doanh nghiệp nội địa BIDV Napas Business đã góp phần làm đa dạng hóa giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp.

Giải pháp thanh toán linh hoạt cho doanh nghiệp

BIDV Napas Business là dòng thẻ tín dụng nội địa dành riêng cho doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán trong nước, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp logistics, vận tải, xuất nhập khẩu, sản xuất, thương mại và các doanh nghiệp SME thường xuyên phát sinh các khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh.

Với hạn mức tín dụng linh hoạt lên đến 10 tỷ đồng và thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày, sản phẩm giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn lưu động, tối ưu dòng tiền ngắn hạn và nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu.

BIDV Napas Business cũng cho phép doanh nghiệp phát hành không giới hạn thẻ phụ, qua đó phân quyền sử dụng cho nhiều cán bộ, bộ phận trên cùng một hạn mức tín dụng. Tính năng này hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm soát tập trung các khoản chi, minh bạch hóa chi phí và giảm bớt quy trình tạm ứng, hoàn ứng thủ công.

Thẻ hỗ trợ thanh toán các chi phí liên quan đến cảng biển, kho bãi và nhiều nhu cầu thanh toán khác trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời, thẻ có tính năng tăng cường bảo mật khi yêu cầu nhập mã PIN khi thực hiện giao dịch và có thể được quản lý dễ dàng trên các kênh ngân hàng số như BIDV Direct, BIDV SmartBanking và nhiều kênh khác trong hệ sinh thái số của BIDV đáp ứng được nhu cầu an toàn bảo mật trong thanh toán và linh hoạt trong sử dụng của khách hàng.

Chi phí hợp lý, gia tăng hiệu quả sử dụng

Được định vị là dòng thẻ tín dụng doanh nghiệp nội địa có chi phí cạnh tranh, BIDV Napas Business giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí hơn so với các hình thức thanh toán trong nước thông thường khác như: chuyển khoản, thanh toán QR,….

Nhân dịp ra mắt, từ nay đến hết 31/12/2026, chủ thẻ BIDV Napas Business được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn: Miễn phí thường niên năm đầu, hoàn tiền 1% khi thanh toán tại nhà hàng và khách sạn (tối đa 300.000 đồng/thẻ/tháng) cùng nhiều ưu đãi khác đến từ BIDV và các đối tác của BIDV.

Với việc ra mắt thẻ BIDV Napas Business, BIDV tiếp tục khẳng định sự nỗ lực trong phát triển các giải pháp tài chính hiện đại, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm thanh toán an toàn và phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Với chính sách chi phí cạnh tranh, tính năng thanh toán đa dạng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, BIDV Napas Business hứa hẹn sẽ trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chi tiêu hiệu quả, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để được tư vấn, hỗ trợ các thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh BIDV gần nhất, Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9248 hoặc website: https://www.bidv.com.vn.