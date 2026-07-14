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Cổ phiếu Vietnam Airlines được gỡ bỏ hạn chế giao dịch

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Ngân Tuyền

ANTD.VN -Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của hãng có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu khai thác và kiểm soát chi phí. Hoạt động kinh doanh từng bước phục hồi, năng lực tài chính được cải thiện.

Những năm gần đây, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã trở lại mức dương, dòng tiền được cải thiện, trong khi chương trình tăng vốn được triển khai theo lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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Cổ phiếu của Vietnam Airlines vừa thoát lệnh cấm hạn chế giao dịch

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Vietnam Airlines thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với thực hiện năm 2025; vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361,4 nghìn tấn hàng hóa, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục kinh doanh có lãi.

Trước đó, Vietnam Airlines đã được phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Hãng đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 với quy mô tối đa 13.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp Vietnam Airlines đầu tư đội tàu bay thế hệ mới, hiện đại hóa đội bay hiện hữu, nâng cao chất lượng dịch vụ, tham gia các dự án hạ tầng hàng không trọng điểm và tăng năng lực cạnh tranh.

Việc HOSE gỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu HVN phản ánh những chuyển biến tích cực về hoạt động và tài chính của Vietnam Airlines sau quá trình tái cơ cấu. Cùng với lộ trình tăng vốn đang được triển khai, Hãng có thêm nguồn lực để đầu tư cho tăng trưởng dài hạn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

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