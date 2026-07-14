VinFast VF 7 chinh phục người dùng cá tính: Đẹp như 'suit may đo', mạnh mẽ như 'chiến mã' đường dài

ANTD.VN -Nhờ thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân, hiệu suất vận hành mạnh mẽ cùng loạt công nghệ hỗ trợ hiện đại, VinFast VF 7 đang là lựa chọn ưu tiên của những người dùng cá tính.

“VF 7 giống một bộ suit chỉn chu, lịch lãm”

Đối với người dùng cá tính mạnh, một chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là lăng kính phản chiếu tư duy thẩm mỹ và khí chất riêng. Đây là lý do VinFast VF 7, với thiết kế “Vũ trụ phi đối xứng”, đã tạo dấu ấn mạnh trong nhóm xe C-SUV nhiều năm nay.

“VF 7 có cái đẹp rất riêng, nhìn hình dáng là có thể nhận ra ngay, không như những dòng SUV Nhật Bản, Hàn Quốc trên thị trường đa phần na ná nhau”, anh Cường Mạnh, một chủ xe VF 7 đang làm trong ngành tư vấn tài chính, giải thích lý do mình chọn mẫu xe Việt.

So với mặt bằng chung phân khúc, anh Mạnh cho rằng VF 7 tạo ấn tượng hơn cả nhờ dáng coupe cùng nhiều đường nét cơ bắp, kết hợp dải đèn LED cánh chim đặc trưng ở đầu và đuôi xe. Cấu trúc mui vuốt thấp về phía sau mang lại diện mạo thể thao và tăng độ nhận diện trên đường.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, theo các chuyên gia, từng chi tiết đều được tối ưu tính khí động học. Tay nắm cửa ẩn tạo bề mặt hông liền mạch, đi cùng bộ mâm 20 inch cách điệu giúp nâng cao hiệu ứng thị giác và giảm tối đa lực cản không khí khi di chuyển ở tốc độ cao.

Sự chỉn chu trong thiết kế VF 7 bởi thế thu hút cả những chủ xe đòi hỏi khắt khe về tính duy mỹ trong đời sống. “VF 7 đối với mình giống như một bộ suit ‘double-breasted’ dáng classic, màu navy hoặc charcoal - chỉn chu, lịch lãm nhưng khí chất, phù hợp với những dịp cần hiện diện mạnh mẽ”, anh Lê Thành Hưng (Hải Phòng), chủ thương hiệu may đo Âu phục cao cấp phong cách Sartorial, nhận xét về VF 7 từ góc nhìn thời trang.

Doanh nhân trẻ này nhấn mạnh VF 7 sở hữu đường nét khoẻ khoắn, dứt khoát, nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch rất riêng, giống như một bộ suit chuẩn Ý nhưng lại có cái “chất tôi”.

“Chiến mã” xuyên Việt 12-16 tiếng/ngày vẫn bền bỉ

Không chỉ “nịnh mắt”, VF 7 được đánh giá là mẫu xe “nịnh tay” nhờ cảm giác lái phấn khích. Hiệu suất động cơ vượt trội là yếu tố cốt lõi giúp VF 7 nổi trội hẳn so với các dòng xe xăng cùng tầm tiền.

Ở phiên bản cao cấp nhất, chủ xe VF 7 sở hữu động cơ công suất tối đa 349 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên tới 500 Nm, dẫn động 4 bánh - thông số kỹ thuật vượt trội trong phân khúc và tương đương nhiều dòng xe có giá bán gấp 3-4 lần. Cùng đó, nhờ đặc trưng truyền động trực tiếp của xe điện, VF 7 có khả năng tăng tốc tức thì và bứt tốc dứt khoát hơn xe xăng.

Niềm vui sau vô lăng VF 7 đã thúc đẩy những người đam mê cầm lái như chị Hương Giang thực hiện nhiều chuyến đi dài với xe điện. Trong đó, hành trình gây ấn tượng nhất là chuyến xuyên Việt qua 29 tỉnh, thành phố vừa qua.

“40 ngày rong ruổi xuyên Việt, có những ngày chạy liên tục 12-16 tiếng giữa cái nắng miền Trung bỏng rát, những cung đường đèo dốc, những đoạn quốc lộ hun hút và cả những hành trình hơn 700 km trong một ngày. Nhưng, chiến mã VF 7 vẫn bền bỉ, mạnh mẽ và đầy tin cậy”, chị Hương Giang chia sẻ trên trang cá nhân.

Hành trình trong phố cũng như trên đường trường với VF 7 còn được đảm bảo an toàn bằng hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS). Các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp... giải phóng đáng kể áp lực cho người vận hành khi di chuyển với tần suất cao.

“ADAS của xe hoàn toàn có thể tạo cho chúng ta sự thoải mái, sự yên tâm và sự hài lòng khi đi đường dài. Bằng chứng là trong suốt hơn 1.000 km vừa rồi, đoạn nào có khả năng kích hoạt hệ thống ADAS là mình sử dụng luôn, giảm đi tương đối thời lượng mình tự cầm lái”, reviewer Hồ Đức Đạt đánh giá trong một chuyến xuyên Việt bằng VF 7.

Cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ cá tính và hiệu suất vận hành mạnh mẽ, VF 7 vừa là người bạn đồng hành tin cậy trong những chuyến đi hằng ngày, vừa khơi gợi cảm hứng tự do và giúp chủ nhân thể hiện dấu ấn riêng.

Hiện tại, VF 7 được niêm yết ở mức giá từ 740 triệu đồng. Khách hàng đã và đang sở hữu xe xăng VinFast có thể áp dụng voucher tri ân với giá trị lên tới 80 triệu đồng (tùy dòng xe) để mua xe chỉ từ 660 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng cá nhân mua xe được nhận đặc quyền miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green toàn quốc tới ngày 10/2/2029 (áp dụng giới hạn 10 lần/tháng), giúp tiết kiệm tối đa chi phí di chuyển trong gần 3 năm tới.