Mua thêm ô tô không lo 'đội' chi phí, người dùng Việt 'hóng' ngày 'mở cọc' VinFast VF 2

ANTD.VN -Mua thêm chiếc xe thứ hai để đi lại hàng ngày trong phố là nhu cầu ngày càng tăng của nhiều gia đình đang sở hữu ô tô cỡ lớn. Sự xuất hiện của VinFast VF 2 được coi là “chìa khóa” giải cả bài toán chi phí và hiệu năng cho người dùng Việt.

Chìa khóa giải phóng áp lực trong đô thị

Với những gia đình sinh sống và làm việc tại các đô thị lớn, đôi khi, không dễ để lựa chọn được một chiếc xe “vẹn cả đôi đường”. Một chiếc xe cỡ lớn phục vụ tốt những chuyến du lịch xa hay về quê, nhưng lại là điểm bất lợi khi di chuyển hằng ngày trong không gian đô thị chật hẹp.

“Tôi đang dùng một chiếc SUV cỡ lớn. Dùng xe để đi chợ, đưa đón con thì cồng kềnh, xoay xở mệt mỏi. Nhưng đi xe máy thì mưa nắng, khói bụi”, anh Nguyễn Hoàng Đức, đang sinh sống tại Cầu Giấy và làm việc tại trung tâm Hà Nội chia sẻ.

Đây là lý do khi VinFast VF 2 ra mắt, anh Đức đã tìm thấy “lời giải” cho bài toán di chuyển của gia đình. Sở hữu thông số kích thước vô cùng nhỏ gọn, chỉ 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm (dài x rộng x cao), VF 2 theo anh chính là “chân ái” cho những cung đường đô thị đông đúc.

“Kích thước như vậy thì phải thừa nhận là quay đầu, đỗ xe dễ ‘như trở bàn tay’. Người mới lấy bằng như vợ tôi cũng sử dụng vô tư. Xe nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho 4 người. Tôi đang chờ ngày mở cọc VF 2 để mua ngay lập tức”, anh Đức phân tích.

Ngoài ra, theo anh Đức, việc sử dụng xe điện trong phố hiện nay đã quá tiện lợi nhờ mạng lưới trạm sạc phủ rộng và dày dành cho xe điện VinFast. Chủ xe như anh có thể dễ dàng tìm thấy điểm sạc ở các trung tâm thương mại, bến xe, trạm xăng, tòa chung cư, văn phòng...

Mua thêm xe nhưng không sợ “đội” thêm chi phí

Trên thực tế, chi phí đầu tư ban đầu cùng các khoản tiền xăng, bảo dưỡng và sửa chữa hằng tháng vẫn là một trong những rào cản khiến nhiều gia đình cân nhắc khi mua thêm xe. Tuy nhiên, với lợi thế về giá bán và chi phí sử dụng thấp, VF 2 đang thay đổi cách nhìn của nhiều gia đình, nhờ hai ưu điểm nổi bật: “dễ mua” và “dễ nuôi”.

Hiện tại, VF 2 có mức giá dễ tiếp cận chỉ 188 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng chớp cơ hội đặt cọc sớm trong “thời điểm vàng” từ ngày 15/7 đến 17/7 sẽ được giảm ngay 8 triệu đồng. Thậm chí, với những khách hàng đang sở hữu voucher tri ân dành riêng cho chủ xe xăng VinFast (giá trị lên tới 80 triệu đồng tùy dòng xe), chi phí thực tế để rinh chiếc xe này về nhà chỉ khoảng 100 triệu đồng - ngang tầm giá một chiếc xe máy tay ga.

“Nhiều khách hàng của tôi từng đắn đo khi mua thêm xe đi phố vì sợ cảnh ‘mua dây buộc mình’. Nhưng với chính sách giá của VF 2, mọi sự ngần ngại gần như được xóa bỏ”, anh Quốc Tuấn - một tư vấn bán hàng ở Hà Nội - khẳng định.

Bên cạnh đó, vận hành một mẫu xe điện cỡ nhỏ cũng mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Hiện tại, khách hàng mua xe điện VinFast được tận hưởng ưu đãi miễn phí sạc điện tại các trạm sạc công cộng của V-Green. Cùng đó, theo nhận định từ cộng đồng chủ xe, chi phí bảo dưỡng của xe điện thường ở mức “thấp đến mức không phải bận tâm”.

“Tôi tìm hiểu thì thấy 15.000 km mới phải đi bảo dưỡng một lần, chi phí chỉ tầm 400.000-500.000 đồng tùy thời gian xử lý. Tính ra, chiếc xe máy xăng tôi đang sử dụng còn tốn nhiều tiền hơn thế sau quãng đường tương đương”, anh Nguyễn Trọng Hoàng, thành viên của một cộng đồng dành cho những người yêu thích VF 2 vừa được thành lập, chia sẻ.

Dự kiến được bàn giao tới khách hàng từ tháng 9/2026, VF 2 đang được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng mới trong phân khúc ô tô đô thị cỡ nhỏ, đặc biệt với những gia đình đang tìm kiếm một chiếc xe thứ hai vừa kinh tế, vừa thuận tiện cho việc đi lại hàng ngày.