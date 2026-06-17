Cục Thuế: Sẽ nghiên cứu đề xuất hộ kinh doanh doanh thu dưới 5 tỷ đồng được nộp thuế khoán

ANTD.VN - Lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp từ hiệp hội, doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế đối với hộ kinh doanh theo hướng thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Vừa qua, một số Hiệp hội, chuyên gia đã đề xuất cho phép hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm tiếp tục nộp thuế khoán.

Chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính sáng nay (17/6), ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, cơ quan thuế ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, việc bỏ thuế khoán và chuyển sang cơ chế hộ kinh doanh tự kê khai, tự xác định doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thuế là nội dung được triển khai theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ.

Điểm thay đổi lớn nhất hiện nay không nằm ở thuế suất mà ở phương thức quản lý. Trước đây, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế, còn hiện nay ngưỡng doanh thu được nâng lên 1 tỷ đồng/năm .

Về thuế suất, đối với nhóm hộ kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, mức thuế suất cơ bản không thay đổi. Người nộp thuế sẽ tự xác định doanh thu theo tháng hoặc quý để kê khai.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế

Để việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp triển khai đồng bộ các công cụ công nghệ trong suốt gần 1 năm qua. Nhiều phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các gói dịch vụ phù hợp với từng quy mô kinh doanh đã được cung cấp, trong đó có nhiều gói miễn phí trong giai đoạn đầu.

Qua tổng kết bước đầu, khoảng 98% hộ kinh doanh thuộc diện kê khai đã thực hiện đúng và kịp thời. Cơ quan thuế cũng thường xuyên theo dõi, hỗ trợ trực tiếp nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển đổi.

Ông Mai Sơn đánh giá, việc áp dụng phương thức quản lý mới bước đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh . Việc kê khai doanh thu theo thực tế cũng giúp hạn chế tình trạng doanh thu thay đổi, nhưng không được điều chỉnh kịp thời như trước đây, từ đó giảm nguy cơ thất thu thuế.

Về định hướng thời gian tới, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định tại nghị định, thông tư hướng dẫn và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung cải thiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, và những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong thể chế chính sách, cũng như là tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ cho hộ kinh doanh để hộ kinh doanh yên tâm” – ông Mai Sơn nói.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, việc minh bạch trong kê khai nộp thuế sẽ tạo ra một “vòng tròn khép kín” trong hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nền kinh tế.

“Chúng tôi cho rằng, chủ trương cũng như các quy định hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn nghiên cứu và theo dõi để có những tham mưu với Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền nếu như những điều đó tạo được sự thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh” – ông Mai Sơn cho hay.