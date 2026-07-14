Xuất khẩu rau quả bứt phá tại nhiều thị trường lớn

ANTD.VN - Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 398,0 triệu USD trong tháng 5, tăng 63,7% so với tháng trước và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng tích cực tại nhiều thị trường

Mức tăng trưởng mạnh trong tháng 5 cho thấy nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tiếp tục duy trì ở mức cao, đồng thời phản ánh tác động tích cực của yếu tố mùa vụ và việc duy trì ổn định hoạt động thông quan.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,4 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 51,2% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Sau Trung Quốc, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch đạt 54,3 triệu USD trong tháng 5/2026, tăng 11,4% so với tháng trước và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế đạt 232,9 triệu USD, tăng 12,1% và chiếm 8,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hàn Quốc đứng thứ ba với kim ngạch đạt 31,0 triệu USD, giảm 8,7% so với tháng trước nhưng tăng 6,1% so tháng 5/2025. Bên cạnh đó, xuất khẩu rau quả sang EU cũng tăng mạnh trong tháng 5 vừa qua.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam như trên cho thấy vẫn tập trung cao vào Trung Quốc, trong khi các thị trường như Hoa Kỳ, Hàn Quốc và EU tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực.

Điều này cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình đa dạng hóa thị trường, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ.