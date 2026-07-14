Môi trường phù hợp mở ra những cơ hội mới trong ngành bảo hiểm

ANTD.VN -Không phải ai thành công trong lĩnh vực tư vấn tài chính – bảo hiểm cũng xuất thân từ ngành tài chính. Nhiều người đến từ những lĩnh vực hoàn toàn khác nhưng vẫn tạo dựng được sự nghiệp mới khi làm việc trong một môi trường biết cách phát hiện, phát triển và khai mở tiềm năng của mỗi cá nhân.

Học nghề bài bản để phát triển lâu dài

Xuất thân là phiên dịch viên với gần 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc, chị Nguyễn Ngọc Phượng bước vào lĩnh vực tư vấn tài chính – bảo hiểm mà không có nền tảng chuyên môn về tài chính.

Điều giúp chị tự tin theo đuổi nghề là hệ thống đào tạo được thiết kế bài bản của Manulife. Từ kiến thức tài chính – bảo hiểm, kỹ năng tư vấn đến những tình huống thực tiễn trong công việc, chị được phát triển theo một lộ trình rõ ràng cùng sự đồng hành của đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm.

Không dừng lại ở đào tạo ban đầu, Manulife còn tạo điều kiện để tư vấn viên tiếp tục nâng cao năng lực thông qua các chương trình phát triển chuyên sâu và cơ hội học hỏi theo chuẩn quốc tế. Chính nền tảng đó đã giúp những nhân viên như chị Phượng từng bước xây dựng năng lực chuyên môn và tự tin theo đuổi sự nghiệp lâu dài trong ngành.

Năm 2025, chị Phượng đạt danh hiệu MDRT – một cột mốc cho thấy giá trị của môi trường đào tạo và phát triển phù hợp đối với những người muốn xây dựng sự nghiệp mới.

Mở rộng cơ hội phát triển cùng lộ trình rõ ràng

Đến với Manulife sau hơn một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, anh Hoàng Ngọc Tiếp không chỉ tìm kiếm một công việc tạo thu nhập, mà còn mong muốn một môi trường giúp bản thân phát triển lâu dài và mở rộng vai trò theo thời gian.

Gia nhập Manulife, anh được tiếp cận lộ trình nghề nghiệp rõ ràng theo từng giai đoạn. Từ phát triển khách hàng, nâng cao kỹ năng tư vấn đến việc phát triển đội ngũ, mỗi cột mốc đều giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm và mở rộng năng lực nghề nghiệp.

Với anh Tiếp, một trong những khác biệt lớn nhất là được phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Không chỉ xây dựng được sự nghiệp vững vàng cho bản thân, anh còn trở thành người dẫn dắt và hỗ trợ nhiều người khác trên hành trình phát triển nghề nghiệp.

Sau 6 năm, anh đã đạt được những thành tựu vượt ngoài kỳ vọng ban đầu, đồng thời mở rộng đáng kể cơ hội nghề nghiệp và thu nhập của mình.

Công nghệ giúp tập trung vào khách hàng

Xuất thân từ ngành du lịch, chị Nguyễn Thị Hương từng phụ trách điều hành nhiều chương trình và tour du lịch với yêu cầu cao về tổ chức, quản lý và trải nghiệm khách hàng.

Khi gia nhập Manulife, chị được hỗ trợ bởi hệ thống công nghệ và trợ lý AI được thiết kế để giúp tư vấn viên tập trung vào điều quan trọng nhất: cuộc trò chuyện với khách hàng. Các công cụ này hỗ trợ chị Hương nhanh chóng tra cứu thông tin, sáng tạo nội dung, đặt câu hỏi và thiết kế giải pháp tài chính nhanh hơn, cũng như giúp cập nhật thông tin kinh doanh, quản lý khách hàng và hỗ trợ công việc hằng ngày. Nền tảng học tập trực tuyến cũng giúp chị chủ động cập nhật kiến thức và kỹ năng mọi lúc. Nhờ đó, chị có nhiều thời gian hơn để tư vấn, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái giải pháp Tài chính - Bảo hiểm của Manulife cũng giúp tư vấn viên đồng hành cùng khách hàng trọn vòng đời tài chính, từ bảo vệ, đầu tư đến sức khỏe. Việc các giải pháp đều thuộc cùng một hệ sinh thái Manulife mang đến cho chị Hương nền tảng để tư vấn phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng, đồng thời xây dựng mối quan hệ đồng hành lâu dài trong những quyết định tài chính quan trọng.

Nhờ đó, chị có thể tập trung nhiều hơn vào việc tư vấn và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, từng bước phát triển năng lực chuyên môn và chinh phục những cột mốc như MBA Pro và MDRT.

Môi trường tạo nên sự khác biệt

Điểm chung trong hành trình của chị Phượng, anh Tiếp và chị Hương không nằm ở nghề nghiệp họ từng theo đuổi. Điều tạo nên sự khác biệt là những kinh nghiệm và thế mạnh được tích lũy qua nhiều năm đã có cơ hội được bồi đắp, phát triển và phát huy mạnh mẽ hơn trong một môi trường biết cách phát hiện và khai mở tiềm năng của mỗi cá nhân.

Thông qua hệ thống đào tạo bài bản, sự đồng hành từ đội ngũ quản lý, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, công nghệ hỗ trợ cùng hệ sinh thái giải pháp tài chính – bảo hiểm đa dạng, Manulife đang tạo điều kiện để nhiều người phát huy thế mạnh sẵn có, mở rộng cơ hội phát triển và xây dựng những thành công bền vững trong nghề.

---

Để tìm hiểu thêm về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn tài chính – bảo hiểm tại Manulife, ứng viên có thể tham khảo chương trình “Đại sứ Xanh Phú Quý” – nơi những người đã có kinh nghiệm làm việc được trang bị thêm kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội phát triển thông qua hệ thống đào tạo, huấn luyện và đồng hành từ đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Ứng viên quan tâm có thể truy cập tại đây để biết thêm thông tin chi tiết.