Chủ tịch UBCKNN: Minh bạch hóa thị trường vốn để huy động nguồn lực cho nền kinh tế

Kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển thị trường vốn trở thành một trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, thời gian qua Bộ Tài chính và UBCKNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hạ tầng thị trường và nâng cao chất lượng quản lý, giám sát thị trường chứng khoán.

Nhờ đó, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tích cực, ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Năm 2025, tổng giá trị huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 763.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, giá trị cổ phiếu phát hành đạt 114.000 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước; giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt gần 149.000 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Hội nghị

Một dấu mốc quan trọng trong năm 2025 là việc Việt Nam chính thức được tổ chức FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc được nâng hạng sẽ góp phần nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn đầu tư quốc tế, cải thiện thanh khoản, đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp huy động nguồn vốn trung và dài hạn.

Mặc dù vậy, Chủ tịch UBCKNN cũng nhìn nhận, việc nâng hạng mới chỉ tạo ra cơ hội, còn việc chuyển hóa cơ hội đó thành nguồn vốn thực chất phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của các doanh nghiệp phát hành. Các quỹ đầu tư quốc tế chỉ có thể giải ngân khi thị trường có nhiều doanh nghiệp đủ quy mô, quản trị tốt, minh bạch, sử dụng vốn hiệu quả và có các sản phẩm đầu tư đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư.

Nâng cao chất lượng, minh bạch hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tại Hội nghị, đại diện UBCKNN đã giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Theo đó, Nghị định bổ sung quy định nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phải được doanh nghiệp theo dõi riêng đảm bảo sử dụng vốn và quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư…

Nghị định cũng tách bạch điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chào bán theo đối tượng doanh nghiệp (công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý đầu tư chứng khoán và không phải là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý đầu tư chứng khoán).

Việc chia nhóm đối tượng nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng, thực thi, đồng thời tạo thuận lợi trong phân định về quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tương ứng theo nhóm đối tượng.

Về điều kiện chào bán TPDN riêng lẻ, Nghị định quy định bổ sung điều kiện doanh nghiệp phải có nợ phải trả (bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025. Một số trường hợp được loại trừ áp dụng, bao gồm tổ chức phát hành là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện dự án bất động sản, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm…

Đồng thời quy định rõ tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phải bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc của trái phiếu. Tài sản bảo đảm không bao gồm cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, phần vốn góp của chính doanh nghiệp phát hành…

Nghị định cũng phân luồng các đối tượng nhà đầu tư tham gia mua, giao dịch, chuyển nhượng TPDN riêng lẻ theo từng loại trái phiếu. Bổ sung nhiều quy định mới về hồ sơ chào bán TPDN riêng lẻ; trình tự, thủ tục chào bán; bổ sung các quy định nhằm tăng cường minh bạch thông tin và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan…

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, điểm cốt lõi của Nghị định là tạo ra sự cân bằng giữa hai mục tiêu quan trọng là. Một là tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Hai là nâng cao chất lượng doanh nghiệp phát hành, tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, sử dụng vốn đúng mục đích và nâng cao hiệu quả giám sát.

“Khi doanh nghiệp phát hành minh bạch, quản trị tốt, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện đầy đủ các cam kết với nhà đầu tư, chính doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi thông qua việc nâng cao uy tín, giảm chi phí huy động vốn và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trong nước cũng như quốc tế” - Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.