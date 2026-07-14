ANTD.VN - Đến cuối năm 2025, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng gần 34% so với cách đây 5 năm, trong khi quy mô nguồn vốn của khu vực này tăng hơn 83% - mức tăng cao nhất trong các thành phần kinh tế.

Doanh nghiệp FDI tăng mạnh về số lượng và nguồn vốn

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Theo đó, khu vực doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Mặc dù môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng số lượng doanh nghiệp hoạt động vẫn duy trì xu hướng tăng, phản ánh khả năng thích ứng và phục hồi của cộng đồng doanh nghiệp.

Tính đến 31/12/2025, cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động và có kết quả sản xuất, kinh doanh, tăng 2,4% so với năm 2024 và tăng 25,5% so với năm 2020. Trong đó, số doanh nghiệp FDI tăng 33,9% so với năm 2020.

Về quy mô lao động bình quân của doanh nghiệp, năm 2025 đạt 20,5 lao động/doanh nghiệp, cho thấy phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn thuộc nhóm nhỏ và vừa.

Xét theo loại hình doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp nhà nước có quy mô lao động bình quân lớn nhất với 553,7 lao động/doanh nghiệp; tiếp đến là doanh nghiệp FDI với 206,4 lao động/doanh nghiệp; khu vực ngoài nhà nước đạt 12,6 lao động/doanh nghiệp.

Về nguồn lực tài chính, đến cuối năm 2025, tổng quy mô nguồn vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 82,8 triệu tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2024 và tăng 69,9% so với năm 2020.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước nắm giữ 49 triệu tỷ đồng, tăng 69,4% so với năm 2020 và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp.

Khu vực doanh nghiệp FDI đạt 17,1 triệu tỷ đồng nguồn vốn, tăng 16,8% so với năm 2024 và tăng tới 83,1% so với năm 2020. Đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2020-2025.

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước quản lý 16,7 triệu tỷ đồng nguồn vốn, tăng 15,7% so với năm 2024 và tăng 59,6% so với năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Dương- Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2026 cho biết, sự gia tăng của khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước có 1.770 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 0,3% so với năm 2024 nhưng giảm 9,8% so với năm 2020. Diễn biến này phù hợp với chủ trương tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu.