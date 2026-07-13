Dệt may Hà Nội bị phạt vì nhiều lần kê khai thiếu doanh thu

ANTD.VN - Thuế TP. Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt Tổng CTCP Dệt may Hà Nội vì các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Tổng CTCP Dệt may Hà Nội (HANOSIMEX) vừa bị Thuế TP. Hà Nội xử phạt và truy thu hơn 216 triệu đồng do nhiều vi phạm trong kê khai thuế và hóa đơn.

Ngoài khoản tiền phải nộp vào ngân sách, doanh nghiệp còn bị điều chỉnh giảm gần 34,8 tỷ đồng số lỗ được chuyển sang các kỳ sau.

Theo quyết định xử phạt, tổng số tiền HANOSIMEX phải nộp bao gồm hơn 85 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, 6 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, hơn 107 triệu đồng tiền truy thu thuế giá trị gia tăng (VAT) và gần 18,3 triệu đồng tiền chậm nộp.

Tổng CTCP Dệt May Hà Nội (HANOSIMEX) là doanh nghiệp chủ chốt thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

Đáng chú ý, cơ quan thuế cũng yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm hơn 10,6 triệu đồng thuế VAT đầu vào còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, đồng thời giảm gần 34,8 tỷ đồng số lỗ được chuyển nhằm khắc phục hậu quả của các sai phạm.

Nguyên nhân bị xử phạt xuất phát từ hàng loạt sai sót trong quá trình kê khai thuế. Cụ thể, HANOSIMEX bị xác định đã kê khai khấu trừ thuế VAT đầu vào từ các hóa đơn không đủ điều kiện; kê khai thiếu doanh thu chịu thuế VAT; hạch toán thiếu doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); đồng thời ghi nhận một số khoản chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác không đáp ứng điều kiện được tính vào chi phí hợp lệ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có các hành vi kê khai sai làm thiếu số thuế phải nộp, gồm khấu trừ thuế VAT đầu vào không đủ điều kiện trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, cũng như kê khai thiếu doanh thu chịu thuế VAT trong các tháng 11 và 12/2024.

Thuế TP. Hà Nội xác định HANOSIMEX nhiều lần thực hiện hành vi kê khai sai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế nên áp dụng tình tiết tăng nặng. Doanh nghiệp không có tình tiết giảm nhẹ.

HANOSIMEX tiền thân là Nhà máy Sợi Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu sợi, vải dệt kim, hàng may mặc, khăn bông cùng nguyên liệu bông và xơ PE phục vụ ngành dệt.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu của HANOSIMEX trong ba năm gần đây dao động từ 1.100-1.300 tỷ đồng mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Sau hai năm liên tiếp báo lỗ, doanh nghiệp đã trở lại có lãi với lợi nhuận ròng khoảng 8 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong quý I/2026, HANOSIMEX ghi nhận doanh thu 301 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận ròng đạt 9 tỷ đồng, tăng 12%.