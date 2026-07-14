Gạo Hapro Đồng Tháp - Nâng tầm "hạt ngọc" Việt

ANTD.VN - Trong hành trình nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) đã từng bước khẳng định vị thế thương hiệu thông qua các dòng sản phẩm gạo chất lượng cao mang thương hiệu Hapro Đồng Tháp. Không chỉ được người tiêu dùng trong nước tin tưởng lựa chọn, gạo Hapro còn đang từng bước chinh phục nhiều thị trường quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh hạt gạo Việt trên bản đồ thế giới.

Được phát triển từ vùng nguyên liệu thuộc Đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa lớn nhất cả nước - các sản phẩm gạo Hapro được sản xuất theo quy trình được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn giống, canh tác, thu hoạch đến chế biến và đóng gói. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng nguồn phù sa màu mỡ của vùng Đồng Tháp Mười đã góp phần tạo nên những hạt gạo trắng trong, dẻo thơm và giàu dinh dưỡng.

Gạo Hapro trưng bày tại gian hàng thương hiệu quốc gia của Hapro tại triển lãm A80 - 2025

Xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi tạo dựng thương hiệu, Hapro đặc biệt chú trọng đầu tư vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến và hệ thống quản lý chất lượng nhằm mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm an toàn, ổn định và phù hợp với khẩu vị của gia đình Việt.

Nổi bật trong các dòng sản phẩm của Hapro là Gạo Hapro Thượng hạng ST25 – được sản xuất từ giống lúa ST25 nổi tiếng từng đạt danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới”- Sản phẩm gây ấn tượng với hạt gạo thon dài, trắng trong, khi nấu cho cơm dẻo mềm, hương thơm tự nhiên và vị ngọt đậm đà. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm như Gạo Đồng Vàng Đặc Biệt, Gạo Nàng Mây hay Gạo Hương Lài Sữa Dẻo cũng được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định và hương vị đặc trưng.

Gạo Hapro ST25 đạt TOP 2 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025

Gạo Hapro ST25 đạt TOP 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - bền vững 2025

Những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu đã giúp gạo Hapro liên tiếp đợc vinh danh tại nhiều chương trình Danh hiệu – Giải thưởnguy tín. Đặc biệt, năm 2025, Gạo Hapro Thượng hạng ST25 đã xuất sắc đạt TOP 2 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” do Sở công thương Hà Nội trao tặng và TOP 10 “Sản phẩm – Dịch vụ Xanh – Bền vững” tại Chương trình Tin dùng Việt Nam 2025. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với uy tín thương hiệu cũng như niềm tin của người tiêu dùng dành cho sản phẩm gạo Việt chất lượng cao. Đặc biệt, sản phẩm Gạo Hapro đã liên tục đạt Thương hiệu Quốc gia suốt 5 năm qua do Bộ công thương trao tặng.

Không chỉ phát triển mạnh tại thị trường nội địa thông qua hệ thống siêu thị và chuỗi bán lẻ, gạo Hapro còn được xuất khẩu tới nhiều thị trường như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Trung Đông và châu Phi. Việc tham gia các hội chợ, diễn đàn xúc tiến thương mại quốc tế cũng giúp Hapro mở rộng cơ hội hợp tác, quảng bá thương hiệu và nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Gạo Hapro Đồng Tháp đến với bà con dân tộc Thái trong chương trình từ thiện "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản"

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, Hapro tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, chú trọng ổn định chất lượng, cải tiến bao bì mẫu mã và đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Từ những cánh đồng lúa bát ngát của Đồng Tháp đến những bữa cơm gia đình Việt, mỗi hạt gạo Hapro không chỉ là kết tinh của thiên nhiên và công sức người nông dân mà còn là tâm huyết của doanh nghiệp Việt trên hành trình nâng tầm thương hiệu nông sản quốc gia.

Gạo Hapro Đồng Tháp – niềm tự hào của bữa cơm Việt.