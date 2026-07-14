Rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng, tiêu thụ trong nước 3 ngày, xuất khẩu 10 ngày

ANTD.VN -Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng để tạo điều kiện cho xuất khẩu theo hướng với nông sản tiêu dùng nội địa là 3 ngày và cho xuất khẩu là 10 ngày.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đổi mới công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ xuất khẩu mà còn hướng tới quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm cho thị trường trong nước.

Theo ông Hiệp, trong khi chờ sửa Nghị định 38, Chính phủ giao Bộ tham mưu dự thảo nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ ngay một số vướng mắc trong việc cấp mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc với các cơ sở trồng, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng

Dựa trên các ý kiến góp ý và thống nhất của các địa phương, ông Hiệp cho biết Bộ sẽ tiếp thu để sửa, trình Chính phủ phương án cấp mã số vùng trồng dựa trên cơ sở định danh đất đai đã có, nếu vùng trồng chưa có trong dữ liệu định danh đất đai thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về vị trí và diện tích.

Cũng theo ông Hiệp, việc đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Đối với việc cấp mã vùng trồng để tiêu thụ trong nước thì sẽ cấp trong 3 ngày sau khi nộp hồ sơ và hậu kiểm.

Đối với nông sản xuất khẩu, thời gian tiền kiểm 10 ngày để cơ quan chuyên môn đánh giá đầy đủ việc đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu nông sản Việt Nam.

"Đề nghị các địa phương, đặc biệt cấp xã hướng dẫn bà con, hợp tác xã triển khai kê khai sớm, không để tình trạng nước đến chân mới nhảy.

Đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất hình thành vùng nguyên liệu tập trung để cấp mã số vùng trồng quy mô lớn, thay vì cấp nhiều mã diện tích nhỏ" - ông Hiệp lưu ý.

Ông Hiệp cũng đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu cho lãnh đạo Bộ có văn bản gửi UBND tỉnh để cùng phối hợp, tổ chức triển khai một chiến dịch về cấp cơ sở dữ liệu mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, tương tự như chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo ông Hiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ động làm việc với phía Trung Quốc để thúc đẩy, sớm công nhận các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã đề xuất.

Đồng thời trao đổi, điều chỉnh quy trình tiếp nhận theo hướng phù hợp với mùa vụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.